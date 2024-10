Orkan je odložil potapljaški klimatski umetni greben

Britanski potapljač-kipar Jason deCaires Taylor je s svojim zadnjim delom nameraval izpostaviti posledice podnebnih sprememb – in karibska podvodna instalacija je to že storila, saj so prav katastrofalne vremenske razmere zadržale projekt od julija do danes.

Huda škoda, ki jo je to poletje povzročil orkan pete kategorije Beryl, je imela prednost pred umetnostjo na Carriacouju in Petite Martinique, majhnih otokih severno od Grenade, kjer naj bi bila postavljena nova 4 metre globoka instalacija.

zdaj A World Drift je končno na mestu in dramatične okoliščine dajejo potapljačem in potapljačem še več misliti, kot je bilo prvotno predvideno.

Priprava na potop (Jason deCaires Taylor)

Spuščanje (Jason deCaires Taylor)

Britanski podvodni kipar in fotograf je s projektom začel leta 2023, zavedajoč se ranljivosti »majhnih otoških držav v razvoju« (SIDS) za dvig morske gladine, segrevanje oceanov, obalno erozijo in vse večjo grožnjo ekstremnih vremenskih pojavov.

Jason deCaires Taylor na mestu

»Tragično je, da je instalacija zdaj postala živa zaveza teh tem, saj so se učinki podnebnih sprememb odvijali v realnem času, sredi projekta,« pravi Taylor.

A World Drift (Jason deCaires Taylor)

Origami flotila (Jason deCaires Taylor)

Krhka flota

A World Drift sestavlja monumentalna, a krhka flota 30 čolnov v obliki origamija, ki jih plujejo figure, oblikovane po vzoru lokalnih šolarjev – vsi so za nekaj časa postali podnebni begunci, ko jih je neurje pustilo brez domov.

Na globini le 4 m potapljanje ni potrebno (Jason deCaires Taylor)

Izklesani iz nerjavečega jekla, primernega za navtike, in pH-nevtralnega zelenega cementa, so čolni in njihovi potniki zasnovani tako, da delujejo kot umetni grebeni, ki bodo gostili raznoliko morsko življenje. Jadra prenašajo tudi podatke o globalni temperaturi, medtem ko je vrvje hkrati tudi vzgajališče koral in gob za pomoč pri obnovi vrst.

Jadra prenašajo podatke o globalni temperaturi (Jason deCaires Taylor)

Orodja čolnov služijo kot vrtec koral in spužev (Jason deCaires Taylor)

Instalacija je druga, ki jo je Taylor ustvaril za Grenado – svojo uspešno kariero je tam začel leta 2006 s podvodnim parkom skulptur Molinere, lani pa dodal novo serijo 25 skulptur na tem mestu, ki temeljijo na kulturni dediščini Grenade.

Po Molineru je Taylor postavil umetniška dela na številne lokacije po vsem svetu, vključno z Mehiko, Avstralijo, Ciprom in Kanarskimi otoki. Svoje skulpture fotografira pred in po potopu ter kasneje, da zabeleži različne slikovite stopnje kolonizacije morskega življenja.

Taylor zdaj upa, da bo instalacija Carriacou spodbujati potapljače in potapljače, da se vrnejo na območje, ki ima številna mesta za potapljanje, kar pomaga spodbuditi gospodarsko okrevanje in ustvariti novo zatočišče za morsko življenje.

