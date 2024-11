Dolgi vikend potapljanje v Dominikanski republiki

Priložnost, da za nekaj dni obiščejo Dominikansko republiko, se je pojavila nenadoma in izkazala se je, da se ji MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER ne moreta upreti – toda ali bi bilo dovolj videti pod vodo, da bi zadovoljili zahteve potapljačev, ki so potrkali več kot malo?

Iz New Yorka v Punta Cano smo potrebovali tri ure in pol direktnega leta in naš dolg vikend potapljanja je bil v teku.

Pred mnogimi leti smo potovali po tej državi. To je bila izhodiščna točka pustolovščine z živo ladjo do legendarnih Silver Banks, ki ležijo med otokom Hispaniola, ki si ga Dominikanska republika deli s Haitijem, ter Turks & Caicos.

Silver Banks je zimsko gojišče za severnoatlantsko populacijo kitov grbavcev in takrat smo se v celoti osredotočali na kite. V dolgi in obsežni potapljaški karieri, ki je sledila temu potovanju, se v Dominikansko republiko še nikoli nismo vrnili in ta izlet ob koncu tedna je bil priložnost, da se končno potopimo na ta pogosto spregledan (s strani potapljačev) otok.

Za potapljanje smo se odločili v regiji, imenovani Bayahibe, zaradi bližine pomembne razbitine ladje, Sveti Jurij. Ob prihodu smo se hitro povezali s Scuba Caribe, eden od lokalnih potapljaških operaterjev, in uredil naš urnik potapljanja. Naslednje jutro zgodaj zjutraj smo bili na čolnu, namenjenem k našemu prvemu potapljaškemu mestu, grebenu, znanemu kot Guaraguao1.

Plaža v Bayahibeju

Vkrcanje na potapljaški čoln

Guaraguao1 je plitev, valovit greben z zaplatami peska, pomešanimi s pasovi grebena. Takoj smo opazili, da nekatere korale bledijo, kar je posledica brutalno vročega poletja in opomin na uničujoče učinke, ki jih imajo globalne podnebne spremembe na občutljive svetovne sisteme koralnih grebenov. S približevanjem hladnejše zime upamo, da si bodo korale opomogle.

Vendar tu uspevajo številne korale in grebeni so dom običajnim vrstam prebivalcev karibskih grebenov. Riba vojaka Blackbar je poiskala zavetje pod koralnimi previsi, skupaj s čedno dolgobodo veverico.

Sramežljiva dolgobodena veverica

Belopikčasta ribica

Med koralnimi izdanki je švigalo več vrst rib papig in izkušeni potapljači so lahko opazili postaje za čiščenje grebenov, kjer so zaposlene živo rumene ribe čistilke, ki čakajo na svojo naslednjo službo. Spremljali smo tudi pare metuljev s štirimi očmi, ko so se ubirali med morskimi oboževalci in gorgonijami.

Rdečepasovke so osupljivo obarvane

Za potapljače, ki jih zanima zgodovina, je greben Guaraguao dom edinstvenega podvodnega muzeja brodolomov. Top, veliko sidro, muškete in topovske krogle so bili sem prestavljeni iz bližnjih španskih galij.

Topovska krogla na koncu topa v podvodnem arheološkem rezervatu Guadalupe

Pravzaprav je bilo tik ob obali Bayahibe, kjer so ostanki Gospa iz Guadalupe ladijskih razbitin in kjer je danes označen kot živi muzej podvodnega arheološkega rezervata Guadalupe.

Oznaka v spomin na Nuestra Senora de Guadalupe

Prek Shallow

Naš drugi potop je bil na Via Shallow, bližnjem sistemu grebenov, podobnem Guaraguao1. Tu smo se ustavili, da bi pozdravili divjo mureno, ki je na vse pretege poskušala ustrahovati skupino potapljačev, ki so tekmovali za priložnost, da bi si ogledali čudovito bitje.

Pegasta murena se trudi videti divja

V bližini, pod škrlatno mrežo morske pahlje, smo našli čudovitega flamingovega jezika, ki je popoln motiv za naše 60 mm makro objektive. Našli smo tudi pasasto koralno kozico z jajčeci – še ena lepa priložnost za fotografiranje.

Flamingov jezik cowrie

Trakasta koralna kozica s sklopko jajc

Še naprej smo nežno plavali nad grebenom in opazovali prebivalce koralnega sistema, ki so opravljali svoje dnevne obrede. Nato smo opazili vsiljivko, invazivno lionfish, ki je nepremično lebdela ob koralnem kupu.

Ribe levice so se v Atlantik in Karibe prebile iz Indo-Pacifika in so kljub lepemu videzu nezaželene, saj so požrešne plenilke, ki same nimajo naravnega plenilca. Kljub temu se ne moremo upreti portretu tega vsiljivca.

Levje ribe so invazivne in ne sodijo v Karibe

Večbarvni kreolski morski oranž

Šlo je za relativno plitve potope z največjo globino 16 m, zaradi česar so idealni za vse ravni potapljačev. Zdeli so se nam bolj kot potapljaška mesta, primerna za potapljače začetnike, v notranjosti pa smo hrepeneli po nečem bolj zahtevnem.

Vendar sta bili Penon Perfundo in Acuario potapljaški mesti drugi dan, še en par plitvih grebenov z zibajočimi se morskimi palicami in gručami trdih koral. Na Penon Perfuno je damselfish ogrožal vse potapljače, ki so se preblizu približali njihovim brlogom.

Dvobarvna damselfish

Naredniki so postali živčni, ko smo plavali nad njihovimi množicami vijoličnih jajčec, rumeni žarki pa so kot majhne arabske čarobne preproge leteli po peščenih zaplatah.

Kmalu po potopu v Acuariu so opazili morskega psa dojilja v velikosti osebe, ki je počival pod koralnim previsom, kar je navdušilo tiste potapljače v skupini, ki še nikoli niso videli morskega psa.

Malo stran smo našli bolj zanimiv, a manj očiten spektakel. Tam, na vrhu dokaj velike stebraste korale, je šop bar jack švigal sem in tja v očitnem zasledovanju nečesa.

Goby iz poprove mete na koralni glavi

In ja, mislili smo reči 'šop' in ne 'jata', ker so bile te ribe res v kaotičnem svežnju in ne v organizirani povorki. Nismo mogli videti, kaj iščejo, ali ugotoviti, kaj počnejo, toda osamljena španska svinja je bila sredi prepiranja in se je zdelo, da se ji bo pridružila!

Pred koncem potopa smo naleteli na par velikih kapusovih golobradcev, pegastega debelca, črevesja in trobentača. Kričeče barve, oblike in velikosti prebivalcev koralnih grebenov nikoli ne prenehajo presenečati.

Po grebenu se plazi kapusov golobranec

Sveti Jurij

Kljub tem srečanjem je bilo Sveti Jurij razbitina, ki nas je najbolj mikala, in to mesto je bilo predvideno za naslednji dan.

O Sveti Jurij je bila zgrajena leta 1962 na Škotskem, prvotno imenovana the Norbrae. Njegov namen je bil prevoz pšenice in ječmena med Norveško in Ameriko, uporabljali pa so ga 20 let, preden so ga zapustili v pristanišču Santo Domingo.

Preimenovali so ga Sveti Jurij po uničujočem orkanu, ki je prizadel Dominikansko republiko (ter celotne Karibe in Mehiški zaliv) septembra 1998. Junija 1999 je bila ladja potopljena približno pol milje od obale v 40 m vode. Razbitina je dolga 72 m, vrh pa dosegljiv v približno 15 m.

Ograja na razbitini ladje St George

Trajalo je nekaj časa, ko smo se po privezni vrvi spustili do razbitine, da smo opazili moten obris potopljene ladje zaradi zmanjšane vidljivosti na mestu. Toda naši nasmehi so postali večji, ko je bil vrh razbitine bolj izostren. Vabljiv del mostu je pritegnil našo pozornost in kmalu smo se znašli v notranjosti in raziskovali nadgradnjo.

Globoka modrina okoliških voda je bila oster kontrast z rjasto rjavo notranjostjo razbitine, ko smo gledali ven skozi vrata, lopute in okna.

Ko smo bili zunaj, smo plavali ob krmnem delu ladje in fotografirali ograjo, poraslo s pisanimi morskimi organizmi. Vijolične spužve so si tu ustvarile svoj dom, skupaj z množico manjših grebenskih rib, ki so se vrtinčile v vodah zgoraj.

Vijolične spužve na St George

O Sveti Jurij je zanimiva razbitina, ki zahteva večkratne potope. Za tiste z naprednimi certifikati premec vabi v globlji vodi, skupaj s tovornimi prostori. En potop na razbitino ni dovolj, vendar je bil ves naš dolg konec tedna dovoljen in hrepeneli smo po vrnitvi.

Objektiv novega potapljača

Kasneje, ko smo pakirali opremo v hotelski sobi in se pripravljali na polet domov, smo razmišljali o potapljanju v Dominikanski republiki. Pri nas smo imeli takojšen vtis, da so grebeni bolj zanimivi za potapljače, ki so novi v tem športu. Naše potapljaške izkušnje po svetu so nas morda pripeljale do teh grebenov.

Toda ko smo razmišljali naprej, smo se povezali z nečim globljim, nečim pomembnejšim. Dejansko smo na potope začeli gledati skozi objektiv novega potapljača.

Ostronose napihovalka

Zloben nasmeh ribice kuščarice

Spomnili smo se čudovitih občutkov naših prvih vdihov pod vodo pred mnogimi leti in presenečenja, ko smo prvič zaplavali nad koralnim grebenom ali z boka čolna zrli v kristalno čisto vodo tropskega pasu.

Vsekakor smo večino tega, kar smo videli v Dominikanski republiki, videli že prej; ni bilo "nič novega". Je pa pravzaprav vedno kaj novega. Podobno kot skupina bar jackov, ki smo jih videli, smo divje plavali nad koralami v Acuariu. Še vedno ne vemo točno, kaj so tam počeli!

Iz zaščitne luknje kuka blenny

Potapljaško skupnost sestavljajo potapljači na vseh ravneh. In vsi se vedno učijo. Celo izkušeni potapljači vidijo nove stvari in se učijo ob vsakem potopu – tudi če gre preprosto za učenje novih potapljačev o čudesih podvodnega sveta.

Najinega dolgega vikenda v Dominikanski republiki je bilo kar prehitro konec. In še nekaj smo se naučili: vrnitev moramo načrtovati!

​​Tudi na Divernetu: PORTAL DO TUBBATAHA, JUPITER: IZ TEGA SVETA, DIVJA ALJASKA, KJER SE VODA SREČA Z NEBOM