Razbitine ladij južnega Cortezovega morja

To vodno telo na mehiški pacifiški obali je povezano s spektakularnim morskim življenjem, vendar njegovih razbitin ne bi smeli spregledati, pravita MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER. Čeprav so bili številni namerno potopljeni kot umetni grebeni, to ne pomeni, da niso imeli slavnih karier, ki so pogosto segale vse do druge svetovne vojne

Cortezovo morje, včasih imenovano tudi zaliv California, je priljubljena destinacija potapljačev. Je dom radovednim morskim levom, selitvenim kitom, jatam morskih psov kladivarjev, vrtinčastim ribjim vabam in paleti morskega življenja, ki je tako zanimivo, da je Jacques Cousteau njegove vode označil za »svetovni akvarij«.

Tu so številne možnosti za potapljanje s kopnega in z deske. Potapljači, ki odhajajo iz južnega mesta Cabo San Lucas, lahko uživajo v odličnih potopih v bližini in se vrnejo na kosilo ali pa se odpravijo dlje na morje do legendarnega Gordo Banksa.

Pisano skalnato pobočje

Tam voda, bogata s hranili, teče skozi niz podvodnih gora in privablja bleščeče jate morskih psov, mobul, tunov, wahoojev in marlinov.

V La Pazu imajo potapljači in potapljači priložnost srečati morske kitove, medtem ko v Nacionalni park Cabo Pulmo, morski biki so kamnolom potapljača. Pred kratkim so opazili stroke ork in nekateri deskarji na deski usmerjajo svoje pustolovščine v upanju, da bodo srečali te prave vrhunske plenilce.

Cortezovo morje ima običajno kamnito dno

Za našo ekspedicijo, da bi raziskali vode južnega Cortezovega morja, smo zapustili Cabo San Lucas in se odpravili proti severu na krovu ladje Nautilus Adventures. Galantna gospa.

Bleščeča rdeča kardinalka, ki se skriva v skalnatih ruševinah

Ribe uporabljajo razbitine potopljenih ladij kot zavetje

Večina plovnih vodnih teles pod svojim površjem hrani skrivnosti ladij in Cortezovo morje ni nič drugače. Medtem ko je večina obiskovalcev očaranih nad morskim življenjem na tem območju, smo želeli raziskati te potopljene relikvije in izvedeti njihove zgodbe.

C-54

Prva je bila razbitina, znana kot C-54 Agustin Melgar, stari minolovec, ki se je leta 2000 potopil južno od mesta Puerto Escondido. S 56 m dolžine in 11 m širine je to eden najmanj znanih in najbolj podcenjenih potopov na razbitine v Cortezovem morju.

Mike Salvarezza raziskuje C-54

Ladjo so leta 1944 zgradili v Tampi na Floridi in splovili pod precej neromantičnim imenom USS Device (AM-220). Po začetni nalogi v coni Panamskega prekopa se je preselila v Pearl Harbor, da bi spremljala druge ladje in konvoje.

Kamuflirani C-54 v Tampi, julij 1944 (National Archives / John H Costello prek navsource.org)

Konec leta 1944 je patruljirala v vodah okoli Palaua v Mikroneziji, preden se je vrnila na dolžnosti spremstva na pacifiških lokacijah, kot so Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Filipini in nazadnje otok Okinawa, kjer je spremljala več vojnih tovornih in jurišnih ladij.

6. aprila 1945. AM-220 poklicali na pomoč vojaško ladjo USS Mullany, ki je bil prizadet v napadih japonskih kamikaz, in rešil 16 preživelih. Še naprej je čistila mine po vsem Daljnem vzhodu in podpirala operacijo 3. ameriške flote proti Japonski. Plovilo je prejelo tri bojne zvezde za svojo službo med drugo svetovno vojno.

Naprava USS (AM-220), bolj znana kot C-54 (National Archives / John H Costello prek navsource.org)

Leta 1950 je bila ponovno imenovana za v trening plovilo, ki deluje na vzhodni obali ZDA, Kanadi in na Karibih, preden postane MSF-220 leta 1955 in 1962 je bil prodan mehiški vladi. Njena površinska zgodba se je končala šele leta 2000, ko so jo namerno potopili, da bi ustvarili umetni greben v narodnem parku Loreto Bay.

Ta oddelek na C-54 vodi pod krov

Danes kot C-54 razbitina je odličen potop za raziskovalce brodolomov. Vedno razmišljamo o zgodovini ladje, ko gremo skozi njene srhljive ostanke ali se dotaknemo kovine njene nadgradnje, saj ima vsaka svojo zgodovino. noter C-54Ko plavamo po njenih dolgih tihih hodnikih, se spomnimo strašnih spopadov iz druge svetovne vojne.

V C-54 domujejo majhne grebenske ribe

Koralni jastreb pogosto sedi na konicah koral

Razbitina leži pokonci 21 m globoko in je prekrita z morskim rastjem. Njegovo strukturo krasijo bleščeče rumene gorgonije in rdeče spužve, ki se obdajajo, številne ribe pa uporabljajo plovilo za zavetje.

Ker je bilo plovilo pred potopom dobro pripravljeno, je prodor enostaven, saj so med potopom vidni številni prehodi in enostavni izhodi, kar je idealen uvod v razbitine južnega Cortezovega morja.

Fang Ming

Zelene murine najdemo v Cortezovem morju

V bližini podmorja El Bajo, Fang Ming ima temnejšo dediščino. To kitajsko ribiško ladjo so mehiške oblasti zasegle 18. aprila 1995, ker je poskušala tihotapiti delavce migrante v ZDA. Na krovu so našli 88 moških in sedem žensk v zaprtem prostoru.

Potapljač raziskuje Fang Ming

Po štirih letih se je vlada odločila, da zaseženega plovila ne potrebuje, in 18. novembra 1999 potopila 56-metrsko ladjo. Fang Ming blizu Isla Ballena kot prvi umetni greben v Latinski Ameriki.

To priljubljeno potapljaško mesto leži na zahodni obali otoka Espíritu Santo, pred El Corralito v 23 metrih vode. Gosti obilico morskega življenja, vključno z velikimi zelenimi želvami, za katere se zdi, da uživajo v mirnem počitku na palubah.

Potapljači raziskujejo podmorje El Bajo

Med potopom smo na okoli 18 m doživeli termoklino, kjer je temperatura vode padla s 24 na 21 °C, pod tem pa je bila voda precej bolj motna. To je razbitini ladje, ki je nekoč služila za tihotapljenje ljudi, dodalo občutek skrivnosti.

C-59

Druga potopljena skrivnost južnega morja Cortez je tisto, kar se običajno imenuje C-59 razbitina, čeprav je v resnici USS Diploma (AM221), minolovec razreda admiral, ki je bil nagrajen s tremi bojnimi zvezdicami za svojo službo med drugo svetovno vojno na Pacifiku.

Diploma USS (AM221) alias C-59 (Carlos Pizano prek navsource.org)

Leta 1962 je bila prodana mehiški mornarici, preimenovana v ARM DM-17 in nato leta 1994 ARM Kadet Francisco Márquez (C-59). Do leta 2004 je bila zastarela in potopljena kot umetni greben v bližini La Paza.

Razbitina leži na levi strani v vodi, globoki od 21 do 9 m, kar je še en primer ladje, ki je bila udeležena v srditih bojih in zdaj bledi pod valovi Cortezovega morja.

Kot na drugih namenoma potopljenih ladjah, veliki izrezi omogočajo enostavno prodiranje. Med potopom pozno popoldan smo bili zaposleni z raziskovanjem notranjosti, ko je velik California morski lev je poletel skozi razbitino, se potopil globoko v tovorne prostore in nato prav tako hitro izstrelil.

Samci morskih levov bodo izzivali potapljače, ki se samicam preveč približajo

Ko smo videli tega morskega sesalca, kako raziskuje razbitino, smo se nasmejali na obraz. Ko bi le znali skakati tako spretno kot morski lev!

V notranjosti rjaveči trup C-59 je sivo in muljasto, tema pa potapljačem ustvarja mračno razpoloženje. Vzamemo si trenutek, da razmislimo o tem, kako je bila ta ladja nekoč del prizadevanja za premagovanje zla.

Salvatierra

97 m salvatierra je bil zgrajen med drugo svetovno vojno kot trajekt za prevoz ladjedelniških delavcev čez zaliv Chesapeake v Newport News v Virginiji. Nikoli ni videla bojnih akcij, a vsak prispevek k vojnim prizadevanjem, velik ali majhen, je bil potreben.

Propeler Salvatierra

Po vojni je bila ladja prodana na dražbi, glede na salvatierra ime in plapolal pod mehiško zastavo kot trajekt, ki vozi med La Pazom in Topolobampom (blizu Los Mochisa v zvezni državi Sinaloa).

Junija 1976 je salvatierra potonil, potem ko je v temni noči trčil v greben Suwanee. Ker je prevažala lahko vnetljiv tovor bencina, reaktivnega goriva, butana in dizelskega goriva, na krovu ni bilo potnikov.

Potonila je za 18 m, vendar se je nekaj mesecev kasneje, 30. septembra, orkan Liza premaknil nad La Paz z vetrovi, ki so dosegli hitrost 120 km/h in je bil dovolj močan, da je salvatierra na dno, pri čemer valovi odtrgajo celotno ohišje s krova. Ne glede na to, kako je obtolčeno in zmečkano, se še vedno odlično potaplja v razbitino.

Razbitine razbitin pripovedujejo zgodbo o potopu Salvatierre in poznejšem orkanu

Raziskali smo to temno in mračno brodolom. Ko smo plavali vzdolž zvitega trupa, smo lahko videli pnevmatike, dele tovornjakov, sode in zabojnike. Proti krmi je propeler prekrit z morskim rastjem. The salvatierra, z zlomljenim hrbtom in preluknjanimi in raztrganimi kovinskimi stranicami, zavzame mučen položaj.

V notranjosti razbitine Salvatierra so sodi in različni razbitine

Stroji v Salvatierri

Prodiranje v notranjost in plavanje po temnih hodnikih nas vrne v tisti usodni dan, ko je ladjo smrtno poškodoval bližnji greben. To ni razbitina, ki bi bila "pripravljena" za potapljače, zato morajo biti pri navigaciji skozi notranjost previdni.

Prišli smo, da bi našli ogromno južno ožigalko, zlahka 3 m od nosu do repa, ter škarpeno in teritorialne narednike, ki so resno branili svoje jajčece. The salvatierra, zdaj cvetoč greben, je užival v svojem zadnjem dejanju kot zatočišče morskega življenja.

Velik južni žarek se skriva v pesku

Ob obisku Morje Cortez, vsekakor uživajte v spektaklu morskega življenja, vendar ne spreglejte razbitin ladij pod njimi – njihove zgodbe se je treba naučiti, doživeti in deliti.

