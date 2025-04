Rumena opečnata cesta je vodila do danske suženjske ladje

at 8: 36 am

Dve razbitini ladij, odkriti v plitvih vodah ob Kostariki v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, sta bili končno identificirani kot poimenovani danski suženjski ladji iz začetka 1970. stoletja – s pomočjo datiranja po drevesnih obročkih in nekaterih značilno obarvanih opek.

Dolgo časa se je domnevalo, da gre za piratske ladje, kar je bilo podvomljeno šele po letu 2015, ko so ameriški morski arheologi na enem od najdišč blizu Puerto Limóna v narodnem parku Cahuita našli rumene opeke.

Leta 2023 so arheološki potapljači iz Danske Narodni muzej in njegov Muzej vikinških ladij sta izvedla izkopavanja na mestu razbitine, ki je ležalo približno 4 metre globoko. Vzeli so vzorce lesa in opeke iz tovora ter pobrali več glinenih cevi, vendar so bili njihovi zaključki objavljeni šele zdaj.

Izkopna luknja na mestu razbitine (John Fhær Engedal Nissen, Narodni muzej Danske)

Analizirali so strokovnjaki Narodnega muzeja in Univerza južne Danske, vzorci so potrdili zgodovinske vire, ki opisujejo izgubo zloglasnih danskih plovil Fridericus Quartus in Kristijan Kvint v 1710.

Te ladje so decembra 1708 zapustile København in se usmerile proti danskim Zahodnim Indijam ter prevažale blago, kovinsko blago in orožje, namenjeno trgovanju v Zahodni Afriki za skoraj 700 sužnjev.

Ladji sta leta 1710 zaradi navigacijskih napak doživeli nesrečo na koralnih grebenih Kostarike. Fridericus Quartus poročali so, da je bil zažgan, medtem ko Kristijan Kvint preden so ga razbile valovi, so mu prerezali sidrno vrv.

Glede na zgodovinske zapise je veliko sužnjev pobegnilo, čeprav so jih 100 ponovno ujeli in poslali na delo na plantaže kakava. Kraji razbitin niso zabeleženi.

Uporaba letalske družbe (Narodni muzej Danske)

»Analize so zelo prepričljive in nimamo več nobenih dvomov, da gre za razbitine dveh danskih suženjskih ladij,« je dejal morski arheolog David Gregory, raziskovalni profesor v Narodnem muzeju, kjer vodi njegov novi njord pomorski raziskovalni center. Podvodna izkopavanja je vodil skupaj s kolegom muzejskim morskim arheologom Andreasom Kallmeyerjem Blochom.

»Opeka je danska, enako velja za tramove, ki so poleg tega zogleneli in sajasti zaradi ognja,« je dejal Gregory. »To se popolnoma ujema z zgodovinskimi poročili, ki navajajo, da je ena od ladij zgorela.«

David Gregory (desno) dela na najdišču z lokalnim potapljačem Petom Stevensom (Narodni muzej Danske)

»To je bil dolg proces in skoraj sem obupal, a to je nedvomno najbolj noro arheološko izkopavanje, pri katerem sem doslej sodeloval,« je komentiral Bloch. »Ne le zato, ker je zelo pomembno za lokalno prebivalstvo, ampak tudi zato, ker gre za enega najbolj dramatičnih brodolomov v zgodovini Danske, in zdaj natančno vemo, kje se je zgodil.«

»To ponuja dva dela, ki sta manjkala v zgodovini Danske.«

Datiranje drevesnih obročev zoglenelih hrastovih tramov iz ene od razbitin je pokazalo, da je bilo drevo posekano med letoma 1690 in 1695 v zahodnem Baltiku, območju, ki obsega nemške province Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Dansko in Scanio.

David Gregory dokumentira in vzorči opeke na morskem dnu (John Fhær Engedal Nissen, Narodni muzej Danske)

Opeka je imela enake dimenzije kot rumena opeka 'Flensburg'. Analize gline so pokazale, da je prihajala bodisi iz Iller Stranda bodisi iz Egernsunda v Flensburškem fjordu, kjer so v 18. in 19. stoletju opeko v veliki meri proizvajali za uporabo na Danskem in v njenih kolonijah. Takšna opeka se takrat ni uporabljala v stavbah drugje po Evropi.

Glinene pipe so bile standardne nizozemske pipe, ki so jih uporabljali na danskih ladjah. Njihova velikost, oblika in vzorec so kazali na to, da so bile izdelane v obdobju do leta 1710. Glinene pipe so le redko zdržale več kot pet let.

Gregory in Bloch z izkopanimi lesenimi tramovi v Kostariki. (John Fhær Engedal Nissen, Narodni muzej Danske)

Pri preiskavah razbitin so sodelovali tudi Narodni muzej Kostarike, Arheološka komisija Kostarike in drugi kostariški organi. Projekt je zaznamoval prvo podvodno arheološko izkopavanje v državi.

Tudi na Divernetu: Potapljači razkrivajo 1495 pikantnih skrivnosti brodolomov, 'Fantastične' baltske ladje duhov, razkrite na 150 m, Na "plavajočem gradu" iz 15. stoletja našli še več orožja, Top je na izgubljeni razbitini "bleščal kot zlato".