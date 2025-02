O hiši – Wakatobijev hišni greben

Zakaj je Wakatobijev hišni greben vreden številnih priznanj?

Gre za kombinacijo dejavnikov, ki vključujejo enostaven dostop, zdravje habitata, raznolikost ekosistemov, obilje edinstvenega morskega življenja in samo velikost območja.

Na Wakatobijevem hišnem grebenu boste našli različne vrste puščavskih kart. Namesto da bi kot dom uporabili zavrženo polžjo lupino, koralni puščavniki (rod Paguritta) dejansko živijo v majhni luknjici v korali. Potrebujete ostro oko, da opazite enega, kot so ti fantje, saj so le redko večji od sončničnega semena.

Kot taki so znani gostje, ki cele dneve v noč posvetijo potapljanju na obali pred letoviščem in mnogi se vračajo leto za letom, da ponovijo izkušnjo.

Igrišče za plitve vode

Med plažo in globoko vodo je obsežen del plitvine, napolnjene s travnatimi posteljami, peščenimi ravninami, pisanimi sestoji mehkih koral in raztresenimi trdimi koralnimi formacijami, vse izjemno zdrave in ponekod precej goste. To je nekaj, kar ne bi pričakovali tako blizu letovišča. Veliko več kot samo plavanje med obalo in grebenom, je to območje glavno središče za rog izobilja morskega življenja, ki vključuje žabe, kamenke, okrašene, robustne in Halimeda duhove ceve, murene, modropikčaste ožigalke in različne glavonožce (hobotnica, lignji, sipe), čeljustnice, pari kozic in golobov, množica gologlavcev, sipe, orlove raže, ki preletijo v določenih obdobjih leta in še več.

Snorkljanje v plitvinah hišnega grebena.

Plitke globine tega območja hišnega grebena omogočajo obilo sončne svetlobe, da preplavi morsko dno in razkrije svetle barve, ki bi se izgubile na večjih globinah. Ta velikodušna zaloga ambientalne svetlobe se združuje z obilico motivov, da fotografom zagotovi idealen podvodni studio. Plitvine so prav tako privlačne za potapljače, ki lahko uživajo v pogledu na morsko dno od blizu, ne da bi se odpravili daleč od obale.

Potapljanje na robu

Wakatobijev pomol se razteza vse do roba izpusta hišnega grebena.

Približno 70 metrov (80 jardov) od plaže obrisi hišnega grebena naredijo nenaden prehod iz plitve vode. Osupljiva stena se razteza proti severu in jugu od konca Wakatobijevega pomola. Tukaj se greben grebena začne le dva metra od površine in se potopi v globino več kot 70 metrov. Ta dramatična topografija ustvarja vrhunsko priložnost za večnivojske potapljaške profile. To podvodno obzidje je prepredeno s previsi in razpokami. Razcvet spužev, trdih in mehkih koral nudi zatočišče raznoliki populaciji nevretenčarjev in rib, pri čemer se mešanica vrst spreminja z večanjem globine.

Kjer se plitvine srečajo, se spustimo na Wakatobijev hišni greben.

Čistost vode v razponu več kot 30 metrov omogoča, da se izdatna ambientalna svetloba filtrira navzdol v globino, kar prispeva k vizualni dramatiki sten in spodrezanih pobočij. Ta raznolika pokrajina ponuja neskončne možnosti za lov na bitja med koralami in zatočišči v sencah, ki razkosajo pobočja. Potapljači lahko sledijo svojim zanimanjem do izbrane globine, nato pa se počasi vrnejo proti površju in ustvarijo profile, ki omogočajo uro in več na dnu in se končajo z varnostnimi postanki med živahnimi koralnimi formacijami. Zelene želve in želve Hawksbill pogosto vidimo med križarjenjem po robu vode ali dremanjem pod previsi v steni.

V bližini pomola

Morsko življenje pod pomolom Wakatobi House Reef.

Pomol v Wakatobiju se razteza do zunanjega roba grebena House Reef, kar potapljačem, ki ne želijo plavati z obale, omogoča udoben dostop do pristanišča. Pomol je tudi sam po sebi omembe vreden potop. Podporni piloti pomola ustvarjajo zavetje in senco, ki zadržuje velike jate rib. Podrobnejši pogled razkrije bogastvo makro motivov. Veliki betonski stebri in tramovi pomola so dom različnim kozicam, rakom in krokodiljim ribam, okolica pa je znana po številnih kolonijah anemonov in njihovih morskih klovnov ter damselfish. Več kot pol ducata vrst teh fotogeničnih ribic je mogoče najti med lovkami njihovega gostitelja, kar ponuja preproste priložnosti za eno najbolj ikoničnih podvodnih slik.

Ta par belih škarpen je bil najden tik ob vznožju pomola Wakatobi.

Pod pomolom in okoli njega se skrivajo tudi bolj eksotična bitja, vključno z listnato škarpeno, morsko ribo, sipami, ki so pogosto v parih, in za tiste z ostrim očesom Pegasus Seamoth. Kopanje v plitvino lahko prinese tudi srečanje z nekaterimi domačimi pasastimi morskimi kraiti, ki imajo to lokacijo prednost za lov.

Taksi čolni in driftanje

Potapljač, ki križari po steni, pride do velike korale češnjevega cveta na hišnem grebenu

Pomol je le osrednja točka hišnega grebena, ki se razteza v druga imenovana potapljaška mesta severno in južno od letovišča. To ogromno prostranstvo grebenov in plitvin ponuja skoraj neomejene možnosti za raziskovanje. Da bi potapljačem pomagal doseči bolj oddaljene dele grebena, Wakatobi vzdržuje floto taksi čolnov za spuščanje toka s pomola. Odvisno od tega, v katero smer se premika voda, bodo taksi čolni spustili potapljače precej severno ali južno od letovišča za daljši potop, ki se konča pri stopnicah pomola. Te 5 do 7-metrske izstrelitve imajo električni pogon za minimalen vpliv na okolje in lahko udobno prepeljejo pet potapljačev ali potapljačev na izbrano lokacijo. Taksi čolni vozijo vsak dan od zore do mraka, gostje pa lahko rezervirajo prevoz ali preprosto vprašajo v potapljaškem centru in počakajo na naslednji razpoložljivi čoln za odvoz. To omogoča osupljiv drift vzdolž grebena nazaj do pomola. Pri potapljaškem centru preverite spremembe plime in oseke.

Wakatobijev hišni greben lahko ustvari nekaj zelo redkih najdb, kot je ta golob (Lotilia graciliosa) s sostanovalcem alfejevo kozico (Alpheus rubromaculatus).

Za driftanje, ki traja še 90 minut, lahko potapljači od potapljaškega centra zahtevajo rezervoarje z veliko prostornino, da zagotovijo zadostno zalogo plina. Ti zanašanji so priljubljeni tudi pri potapljačih na redihanje, ki lahko potope podaljšajo v večurne izlete. Trenutni rekord za potop z rebreatherjem na grebenu House Reef znaša več kot šest ur!

Temna stran hiše

House Reef je gostom Wakatobi na voljo podnevi in ​​ponoči. Za nekatere, sončni zahod je najboljši čas za obisk. Ko svetloba zbledi, bitja, ki so aktivna podnevi, začnejo iskati zavetje, medtem ko druga pridejo iz svojih brlogov, da bi se nahranila v temi. Zviti glavonožci, ki spreminjajo barvo, kot so sipe in lignji, lahko prevzamejo vrsto živih rožnatih, vijoličnih, rdečih in rumenih odtenkov ter vzorcev, ki jih je mogoče uporabiti za kamuflažo, komunikacijo ali celo za hipnotiziranje potencialnega plena.

Zavita v svoj zaščitni kokon se ribica papiga prenoči v postelji.

Potapljaške luči razkrivajo jegulje in polzenje skozi korale, želve, ki dremajo z glavami, zataknjenimi v previse na steni. Pozorni potapljači lahko najdejo ribe kirurge in druge člane dnevne izmene, ugnezdene globoko v vdolbinah in razpokah grebena. Ker ribe nimajo vek, ki bi jih lahko zaprle, se morda ne zdi, da spijo, ampak v resnici uživajo v svoji različici nočnega počitka. Nekatere ribe naredijo več kot le prenočitev. Papige na grebenih izvajajo enega najbolj znanih obredov pred spanjem, pri čemer izločajo želeju podoben sluzast mehurček, ki ovije njihovo celotno telo.

Škarpena z resicami (Scorpaenopsis oxycephala) fluorescira v zanimivi kombinaciji zelene in oranžne barve pod fluorescentno svetlobo med nočnim potopom na House Reef.

Nočni potopi predstavljajo tudi edinstveno priložnost, da ste priča fenomenu morske fluorescence s programom letovišča Fluo-dive. Namesto običajnih potapljaških luči imajo fluo-potapljači in fluo-potapljači posebne modre luči, skupaj z rumenimi filtri, ki se prilegajo čez potapljaška maska. Ko se žarki teh luči usmerijo vzdolž grebena, nekatere korale in živali zasvetijo v srhljivo žarečih barvah in noč spremenijo v bizarno svetlobno predstavo.

Želite svoj potapljaški repertoar dodati House Reef? Wakatobi zdaj sprejema rezervacije za leto 2024 in pozneje. Ker pa se časovni reži hitro polnijo, je najbolje, da se obrnite na predstavnika Wakatobi kmalu, če razmišljate o potovanju. Zagotavljam vam, da so greben Wakatobi House ter stene in sistemi grebenov zunaj vredni ogleda. Pravzaprav se gostje v ta čarobni kraj vračajo leto zatem, nekateri so svoj obisk ponovili več kot pol ducata.

