Orke prosijo ljudi za kosilo in si delijo masaže

Več kot 30 primerov divjih kitov ubijalcev, ki so poskušali deliti svoj plen z ljudmi, je predmet študije, objavljene danes (30. junija). Incidenti, ki so se zgodili v štirih oceanih, so bili dokumentirani v več kot dveh desetletjih, orke pa so ljudem ponujale vrsto sveže pridobljenih rib, sesalcev in nevretenčarjev.

Orke so se približale ljudem, spustile predmet in čakale na odziv, pravijo znanstveniki, ki so to vedenje opazovali sami – in porabili nekaj časa za njegovo razlago.

Orka na Novi Zelandiji ponuja potapljaču kos jeter orlovega skata (Orca Research Trust)

Orka na čolnu ob mehiški obali ponudi celo mobulo osebi, vidno z in pod gladino (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Sklenili so, da so orke izkoristile priložnosti za vadbo naučenega kulturnega vedenja, raziskovanje ali igro, da bi se naučile o ljudeh in potencialno razvile odnose z njimi.

»Orke so zelo družabne in pogosto jih vidimo, kako si delijo hrano,« je dejala druga avtorica študije, dr. Ingrid Visser. »Dokumentiranje in opisovanje njihovega vedenja, ko poskušajo deliti hrano z ljudmi na različnih krajih po svetu, je fascinantno.«

»Orke so vrhunski plenilci, ki pogosto jedo druge velike sesalce, toda ko gre za ljudi, si občasno raje delijo hrano, kar kaže na njihovo zanimanje za gradnjo odnosov zunaj lastne vrste,« je dodala tretja avtorica Vanessa Prigollini.

Orka z veseljem komunicira z ljudmi (Orca Research Trust)

»Zdi se, da v teh primerih obstaja prosocialni element, ki kaže na medvrstno generalizirano recipročnost, kar je izjemno nenavadno pri kateri koli nečloveški živali in kaže na evolucijsko konvergenco med orkami in ljudmi,« je dejal glavni avtor Jared Towers.

teorija uma

Ekolog in avtor dr. Carl Safina, ki ni bil vključen v študijo, je komentiral: »Od številnih in raznolikih umov v morju so verjetno največji umi ork. O njihovi skoraj nadrealistični inteligenci obstaja veliko priložnostnih zgodb.«

„Toda tukaj so ti znanstveniki sistematično zbrali impresivno litanijo primerov, kjer so prostoživeče orke pokazale, da imajo 'teorijo uma', kar pomeni, da njihov um razume, da imajo tudi ljudje um. Psihologi so pogosto vztrajali, da 'teorija uma' pripada samo ljudem.“

„Orke se s tem ne bi strinjale. Orke so si vedno znova prizadevale za interakcijo z nami in so radovedne glede nas. Potem ko smo milijone let živeli v morju, se jim mi v naših čolnih zdimo kot obiskovalci.“

»In res smo tujci na čudnem kraju, ki ga komaj poznamo in o katerem se moramo še skoraj vse naučiti.« V raziskavi so sodelovale organizacije Bay Cetology, Orca Research Trust in Marea. študija je objavljena odprt dostop v Revija za primerjalno psihologijo.

Orke si delijo hrano (Jared Towers)

Praskaš mi hrbet, jaz bom tvojega

Medtem je ena od populacij ork pritegnila pozornost medijev zaradi svoje nepričakovane nagnjenosti k uporabi alg za masažo drug drugega – kar naj bi bil prvi dokaz izdelave orodij, zabeležen pri morskih sesalcih.

Posnetki z dronom južnih rezidenčnih kitov ubijalcev v morju Salish v celinskih vodah zvezne države Washington so razkrili to vedenje. Orke so odgriznile konec stebla alg, ga postavile med svoje telo in telo partnerja ter ga dalj časa kotalile med seboj.

Čeprav so populacijo formalno preučevali že 50 let in jo opisali kot »najbolje preučene orke na planetu«, te prakse na preteklih posnetkih, zbranih iz letal, zaradi njene relativno slabe definicije niso opazili.

Več vrst kitov je znanih po tem, da se ukvarjajo s "kelpingom", premikanjem alg z glavo, plavuti in telesa za igro ali ohranjanje zdrave kože. Vendar pa pri tem, kar danes imenujemo »alokelping«, kelp izbereta, obrežeta in manipulirata dve orki, ki delata skupaj.

Dve orki se peljeta v allokelpingu – morske alge se komaj vidijo med njunima telesoma (Center za raziskave kitov)

Študijo je vodil Center za raziskave kitov v sodelovanju z britansko Univerzo v Exeterju. »Ko smo prvič opazili to vedenje, smo bili presenečeni,« je dejal CWR direktor raziskave dr. Michael Weiss. »Steblo alge je čvrsto, a prožno, kot napolnjena vrtna cev, z spolzko zunanjo površino. Sumim, da so te lastnosti idealno orodje za nego.«

»Kar se mi zdi pri tem vedenju izjemno, je to, kako razširjeno je v populaciji. Samci in samice vseh življenjskih obdobij in iz vseh treh južnih rezidenčnih skupin so bili opaženi pri uporabi alg na ta način. Vsi dokazi kažejo, da je to pomemben del njihovega družbenega življenja.«

Ne morem nehati z alokelpingom

Ekipa je opazovala alokelping osem od dvanajstih dni, ki jih je zajela študija, in meni, da bi to lahko bilo univerzalno vedenje v tej populaciji. Orke so si za alokelp partnerje najverjetneje izbrale bližnje sorodnike po materini strani in tiste podobne starosti.

»Pri primatih – vključno z ljudmi – dotik blaži stres in pomaga graditi odnose,« je komentiral profesor Darren Croft z Univerze v Exeterju in izvršni direktor CWR.

"Vemo, da kiti ubijalci pogosto navežejo stik z drugimi člani svoje skupine – dotikajo se s telesi in plavuti – vendar bi uporaba alg, kot je ta, lahko izboljšala to izkušnjo.

V ustih orke na levi je mogoče videti rezilo alg (Center za raziskave kitov)

„Morda je pomembno tudi za zdravje kože. Kiti in delfini imajo različne strategije, ki jim pomagajo pri odstranjevanju odmrle kože, in to je morda še ena prilagoditev za ta namen.“

»Rjave alge, kot je bikovska alga, imajo tudi antibakterijske in protivnetne lastnosti, ki bi lahko kitom prinesle dodatne koristi. Zdaj delamo na nadaljnjih raziskavah, da bi potrdili te začetne ugotovitve in raziskali socialne koristi in koristi za zdravje kože, ki jih ima to vedenje.«

Orke iz nekaterih populacij so opazili, kako si drgnejo telesa ob gladke kamnite plaže, verjetno za odstranitev odmrle kože in zajedavcev, vendar južna populacija med njimi ni.

Mračna prihodnost

Po zadnjem štetju CWR leta 2024 je na jugu ostalo le 73 prebivalcev, kar je kritično nizko število. Soočajo se z "zelo mračno" prihodnostjo, pravi Weiss, ki jo še poslabšuje nizka rodnost.

Njihov glavni plen, losos chinook, upada zaradi prekomernega ribolova, podnebnih sprememb in uničevanja drstišč, prav tako pa upada tudi gozd alg, v katerem orke najdejo svoja orodja za nego. Onesnaženje in hrup zaradi človeških dejavnosti sta dodatna motilca.

»Alokelping je še en dokaz edinstvenosti južnih prebivalcev,« pravi Weiss. »Če jih izgubimo, izgubimo veliko več kot 73 posameznih živali ali genetsko linijo. Izgubimo kompleksno družbo in globok, edinstven niz kulturnih tradicij.«

Študija, h kateri je prispevala tudi Univerza Northeastern v Bostonu, je objavljeno in Trenutna Biology.

