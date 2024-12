Ladijske razbitine, ki onesnažujejo okolje, so tiktakajoča časovna bomba

Prežijo na dnu naših oceanov, pravi FRASER STURT z Univerze v Southamptonu

Na dnu oceanov in morij leži več kot 8,500 razbitin ladij iz dveh svetovnih vojn. Te razbitine naj bi vsebovale kar 6 milijard galon (22.7 milijarde litrov) nafte, Pa tudi strelivo, strupen težke kovine in celo kemično orožje.

Desetletja so te razbitine večinoma ležale skritih z vidika in uma. Toda ves ta čas, njihov strukture so se degradirale, kar neizogibno povečuje možnosti za nenadne izpuste strupenih snovi v morje okolje.

V nekaterih delih sveta podnebne spremembe to tveganje povečujejo. Naraščajoče temperature oceanov, zakisanje in vse večja nevihta pospešijo razgradnjo teh razbitin.

Seveda pa razbitine iz svetovnih vojn še zdaleč niso edine, ki jih najdemo na dnu morja, težavo pa povečujejo še številne druge. Stroški obravnave tega globalnega vprašanja so bili ocenjeni na 340 milijard ameriških dolarjev (261 milijard funtov).

Koliko teh razbitin ogroža varnost ljudi, obalne skupnosti in okolje? Kaj je mogoče storiti – in zakaj tega nismo storili že prej?

Preslikava problema

Surove številke v dolarjih in število razbitin na zemljevidu upravičeno povzročajo skrb. Delo raziskovalcev, kot je npr Paul Heersink so združili različne nabore podatkov, da bi pomagali vizualizirati obseg izziva. Vendar lahko te številke in položaj pik na zemljevidih ​​dajejo lažen občutek gotovosti.

Še vedno velja, da svetovni oceani in morja niso tako dobro kartirani, kot bi si želeli, približno 23 % jih je podrobno opisanih in kartiranih. Tudi ta raven podrobnosti pogosto ne doseže tistega, kar potrebujemo za pozitivno identifikacijo razbitine, kaj šele za določitev tveganja, ki bi ga lahko predstavljala.

Razbitina Pearl Harborja, ki počasi pušča, še vedno privlači morsko življenje (Jill DeVito)

Trenutno poteka globalno prizadevanje za izboljšanje našega kartiranja oceanskega prostora pod okriljem Projekt Morsko dno 2030, ki želi doseči univerzalno ločljivost 100 x 100 m. To pomeni, da bi bil en "piksel" informacije enakovreden približno dvema nogometnima igriščema.

To bo spremenilo naše razumevanje oceanskega dna, vendar ne bo razkrilo podrobnosti vseh tistih stvari, ki bi jih lahko skrili na teh dveh nogometnih igriščih (ki vključuje kar nekaj razbitin).

Številne razbitine, ki bi lahko predstavljale največje težave, najdemo v plitvejših obalnih vodah, kjer vladne pobude za kartiranje in delo industrije zagotavljajo veliko višje ločljivosti, vendar še vedno ostaja izziv identifikacije.

Kaj pa arhivski zapisi? Zgodovinski zapisi, kot so tisti, ki jih hrani Fundacija Lloyd's Register v Londonu so temeljnega pomena za večjo gotovost glede obsega in narave izziva. Vsebujejo podrobnosti o strukturi ladje, prepeljanem tovoru in zadnjih znanih položajih pred izgubo.

Natančnost teh položajev pa je spremenljiva, kar pomeni, da natančno vedeti, kje na morskem dnu bi lahko bila razbitina, in kako jo raziskati ter oceniti njeno tveganje, ni preprosto. To je jasno reliefno prikazano z delom britanskega pomorskega arheologa Innes McCartney in oceanograf Mike Roberts, katerega podrobne geofizične in arhivske preiskave v Irskem morju so pokazale, da so bile zgodovinske razbitine pogosto napačno pripisane in napačno locirane. To pomeni, da so pike na zemljevidu pogosto na napačnih mestih in do 60 % jih lahko leži na neznanih lokacijah na morskem dnu.

Brodolom (Pascal Ingelrest / Pexels)

Tekma s časom

Večina razbitin, ki vzbujajo največ skrbi, je kovinskih ali kovinsko-lesenih konstrukcij. Jeklo v teh razbitinah se počasi razgrajuje, kar povečuje možnost, da se tovor razlije, in komponente pokvarijo. Vendar je to le del tveganja.

Morje postaja vedno bolj prometno mesto, saj izvajamo intenzivnejši ribolov in pospešujemo gradnjo vetrnih elektrarn na morju ter drugih energetskih naprav, da bi izpolnili zaveze neto nič. Vse to vpliva na morsko dno in lahko fizično moti ali spremeni dinamiko razbitin.

Obstaja povečanje svetovne prepoznavnosti potrebe po reševanju tega problema. Zaradi zapletenega mednarodnega in interdisciplinarnega izziva, ki ga predstavlja, je do danes ostal nerešen.

Številne razbitine ležijo v vodah držav, ki imajo nič opraviti s prvotnim lastnikom ladje. Kako potem ugotovimo, kdo je odgovoren? In kdo plača čiščenje – še posebej, če ima prvotni lastnik koristi od pravne vrzeli suverene imunitete?

Po tem konceptu država zastave (država, v kateri je ladja registrirana) ne more biti odgovorna po mednarodnem pravu in zato ni zakonsko zavezana plačati.

Poleg teh temeljnih vprašanj odgovornosti obstajajo tehnični izzivi. Težko je natančno vedeti, koliko razbitin, ki vzbujajo skrb, je in kako jih najti. Kako torej ocenimo njihovo stanje in ugotovimo, ali je potrebna intervencija? In če da, kako posredujemo?

Vsako od teh vprašanj je kompleksen izziv in njihovo reševanje zahteva sodelovanje zgodovinarjev, arheologov, inženirjev, biologov, geofizikov, geokemikov, hidrografov, analitikov geoprostorskih podatkov in inženirjev.

To se je že dogajalo, regionalni projekti so naredili kritičen napredek in pokazali, kaj je mogoče doseči. Vendar pa ogromen obseg problema odtehta količino dosedanjega dela.

Nove tehnologije so očitno kritične, prav tako novi odnosi. V središču problema je vprašanje znanja in gotovosti – ali je to razbitina, za katero mislimo, ali predstavlja težavo in če je tako, v kakšnem časovnem obsegu?

Napredek pri podvodnih dronih, znanih kot avtonomna podvodna vozila (AUV), ki so opremljeni z nizom senzorjev za merjenje morskega dna in zaznavanje onesnaževal, bi lahko pomagalo izboljšati naše znanje o lokacijah razbitin, kaj prevažajo in njihovem stanju propadanja. AUV lahko zagotovijo razmeroma poceni podatke visoke ločljivosti, ki povzročijo manj emisij kot primerljiva raziskovalna kampanja, izvedena z velikega raziskovalnega plovila.

Namestitev AUV (MBARI)

Te informacije pa moramo tudi deliti in jih primerjati s podatki iz arhivov, da pomagamo pri pridobivanju znanja in višjih stopenj gotovosti. Prepogosto se podvodne raziskave in raziskave izvajajo v silosih, s podatki, ki jih hranijo posamezne agencije ali podjetja, kar preprečuje hitro in kumulativno povečanje razumevanja.

Resnost okoljskega in varnostnega tveganja, ki ga predstavljajo razbitine na oceanskem dnu, in kako se sčasoma spreminja, ni povsem znano. Toda to je problem, ki ga lahko rešimo.

Ukrepanje je potrebno takoj, na podlagi trdnega regulativnega okvira in okvira financiranja ter tehničnih standardov za sanacijo. Globalno partnerstvo – s kodnim imenom Project Tangaroa – je bil sklican za spodbujanje tega okvira – vendar sta za njegovo uresničitev potrebna politična volja in financiranje.

S ciljno usmerjenim arhivskim in raziskovalnim delom ter z izmenjavo podatkov in idej lahko začrtamo pot v prihodnost, kjer morje ne bo kraj, kjer danes ignoriramo stvari, ki nas bodo ogrožale jutri.

FRASER STURT je profesorica arheologije na Univerza v Southamptonu. Ta članek je ponovno objavljen od Pogovor pod licenco Creative Commons. Preberi Originalni članek.

