Roma – Wakatobijevo potapljaško mesto št. 42

Za podvodnega fotografa je lahko Romina veličastna zbirka koral in edinstvenega ribjega življenja v Wakatobiju težka izbira – makro ali širokokotni posnetek.

Roma je eno najbolj priljubljenih in priznanih potapljaških lokacij, ki jih najdemo v zasebnem morskem rezervatu, ki ga vzdržuje Potapljaško letovišče Wakatobi. Številne publikacije, blogi in recenzije gostov so ga označili za eno najboljših potapljaških mest na svetu. Ta podolgovata morska gora, ki se nahaja tik ob obali severozahodnega vogala otoka Tomia, se ob oseki dvigne iz globoke vode na največ dva metra od površine. Mesto je dobilo ime po obrobnem obroču krompirjeve korale, ki obkroža greben formacije v vzorcu, ki spominja na Kolosej v Rimu.

Med kolonijami krompirjevih koral, ki dominirajo v plitvem območju podolgovate morske gore Roma, cvetijo vetrnice s svojimi vetrnicami.

O vrhunec plitev vrh je pogosto ovit v vrtinčaste oblake strelcev, piramidnih rib metuljev, narednikov, hlastačev in rdečezobcev, ki navdušujejo potapljače, ki so dobrodošli, da spremljajo potapljače ob obisku mesta. S čisto vodo in veliko sončne svetlobe lahko potapljači lovijo morsko življenje med številnimi vrstami koral, ki uspevajo v Rimu. Ta zgornji nivo je dom številnim kolonijam anemonov in njihovih klovnov, mesto pa je znano po populaciji trakastih morskih kraitov, ki jih je pogosto mogoče opaziti, kako se izmuznejo skozi gube in razpoke na morskem dnu.

V srednjih globinah pri Romi potapljača pozdravi velika jata hlastačev.

Ko se potapljači spuščajo z vrha, se lahko potopijo v veliko jato črnoplavutih in veleokih barakud ali pa zaplavajo v množico hlastačev in jack crevalle.

Po pokrajini morske gore v Romu je gosta mešanica trdih koral in spužev, na mnogih pa se nahajajo krinoidi.

Na 20-metrski oznaki si plodne kolonije koral na mestu delijo prostor z nasadom velikih sodčastih spužev. Pogled v notranje vdolbine teh prevelikih filtrirnih podajalnikov lahko razkrije množico drobnih rakov

Ogromne kolonije Turbinaria mesenterina, splošno znane kot diskasta ali drsna korala, lahko pogosto zavzamejo konfiguracijo, ki spominja na velikansko vrtnico. Roma ima dve takšni formaciji, pri čemer največja meri približno 6 metrov (20 čevljev).

Noben obisk v Romi ni popoln brez postanka za ogled značilne formacije, znane kot The Rose. Ta okrogla kolonija koral Turbinaria meri približno 6 metrov (20 čevljev). Ko gledamo od zgoraj, se izklesane listom podobne gube formacije združujejo in ustvarjajo vtis ogromnega cveta vrtnice. Glede na velikost te koralne kolonije se ocenjuje, da je stara vsaj 300 let.

Ko gre za čudovite zaklade in dobrote, jih Roma nosi velike in majhne, ​​do najmanjših, kot je ta Pontohov pritlikavi morski konjiček (Hippocampus pontohi).

Po ogledu The Rose potapljači običajno začnejo s počasnim dvigom, ki omogoča več kot eno uro večnivojske profile. Ko se vzpenjajo po grebenu podobni steni morske gore, lahko izbirajo med dvema izrazito različnima pokrajinama. Na levi se vrh spremeni v skoraj navpično steno, ki je prekrita z gosto mešanico trdih koral in spužev. Krinoidi sedijo na zunanjih robovih razvejanih koral in iztegujejo naborane, raznobarvne lovke, da ujamejo mimoidoče zalogaje, ki jih prinaša tok. Podrobnejši pogled lahko razkrije krokodilsko ribo, ki stoji v zasedi na robu izbokline.

Za podvodne fotografe je lahko Roma težka odločitev, v katero smer se odločiti – makro ali širokokotno. Če greste široko, tvegate, da boste zamudili odlične makro motive, kot je ta vijolična listnata škarpena.

Nasprotna stran hriba ponuja položnejšo strmino, prekrito s koralami pavona in gručami pisanih spužev, vse pa je prepredeno med zaplatami belega peska. Solati podobni kraki koral nudijo zatočišče številnim majhnim grebenskim ribam. Sipe in hobotnica najdemo na tem spletnem mestu s predvidljivo pravilnostjo. Podrobnejši pogled razkrije raznobarvne golobrance, ki se ukvarjajo s počasnimi, drsečimi pohodi, kozice bogomoljke na lovu in čeljustnice z rumenimi pasovi, ki izkopavajo rove v peščenih zaplatah.

