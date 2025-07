Sateliti/umetna inteligenca postavljajo »zaščiteno« v zaščitena morska območja (MPA)

at 10: 39 am

Prva tovrstna študija je pokazala, da zavarovana morska območja (MPA) uspešno omejujejo industrijski ribolov – vendar le tista, ki veljajo za najbolj izvrševana na svetu in v celoti izkoriščajo pripomočke, kot sta satelitsko sledenje in umetna inteligenca.

Strokovno pregledana raziskava ima samozavestno naslov Industrijski ribolov se v popolnoma in zelo zaščitenih morskih območjih odvija z malo ali nič.Satelitski posnetki v kombinaciji s tehnologijo umetne inteligence lahko zaznajo prej neizsledljiva plovila, odgovorna za nezakonit ribolov, navaja poročilo, kar odpira vprašanje, zakaj bi moralo katero koli območje, ki je bilo v 21. stoletju označeno kot zaščiteno morsko območje, ostati »papirnati park«.

Glede na poročilo 78.5 % od 1,380 zaščitenih morskih območij, izbranih za študijo, ni imelo komercialnega ribolova. Od zaščitenih morskih območij, v katerih so satelitski posnetki zaznali nezakonit ribolov, jih je 82 % v povprečju lovilo manj kot 24 ur na koledarsko leto.

Jack pri Roca Partida, otoki Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Močno zaščitena zaščitena morska območja (MPA) so imela v povprečju devetkrat manj ribiških plovil na kvadratni kilometer kot nezaščitena obalna območja.

Med zaščitenimi morskimi območji, ki so bila določena kot strogo zaščitena, vendar z znatno ribolovno aktivnostjo, so bila območja v morskem rezervatu Chagos, Južni Georgii in na Južnih Sandwichevih otokih ter v morskem parku Veliki koralni greben (skupaj z morskim parkom obale Velikega koralnega grebena), vsako s približno 900 urami ribolova na leto.

»Ker strogo zaščitena morska območja odvračajo od nezakonitega ribolova, je rib znotraj njihovih meja veliko več; rodijo veliko več mladičev in pomagajo obnavljati okoliška območja,« ugotavlja soavtor študije Enric Sala, raziskovalec National Geographica in ustanovitelj. Neokrnjena morja„Z drugimi besedami, ribiška industrija ima koristi od upoštevanja pravil.“

Jastogi, Roca Partida, otoki Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Prelivanje rib

Druge raziskave so pokazale, da lahko prelivanje rib in nevretenčarjev iz zaščitenih morskih območij poveča ulov zunaj njihovih meja za 12 do 18 %.

»Nezakonit ribolov poteka na območjih oceana, ki so namenjena zaščiti, vendar smo s pomočjo satelitov prvič doslej ugotovili, da raven zaščite določa, koliko tveganja so industrijski ribiči pripravljeni prevzeti,« pravi Sala.

Nezakonit ribolov ogroža tako zdravje oceanskih ekosistemov kot tudi gospodarsko stabilnost ribiške industrije, ugotavlja študija. Strogo zaščitena zaščitena morska območja obnavljajo morsko življenje znotraj svojih meja, izboljšujejo lokalni ribolov, zagotavljajo delovna mesta in gospodarske koristi ter krepijo odpornost na segrevanje oceana.

V tistih zaščitenih morskih območjih, ki so le minimalno ali rahlo zaščitena, koristi praktično izginejo.

Ribe in koralni greben v Pulo Anni, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

»Ocean ni več prevelik, da bi ga opazovali. Z najsodobnejšimi sateliti in umetno inteligenco delamo nezakonit ribolov vidnim in dokazujemo, da močna zaščita morja deluje,« pravi soavtor študije in znanstvenik Pristine Seas Juan Mayorga.

Da bi prišli do svojih zaključkov, so raziskovalci analizirali pet milijard položajev plovil iz sistema za avtomatsko identifikacijo (AIS), varnostnega signala, ki temelji na GPS-u in ga oddajajo številna industrijska ribiška plovila.

Te podatke so združili s satelitskimi slikami, ki jih je ustvaril sintetični aperturni radar (SAR), ki lahko zazna plovila ne glede na vremenske ali svetlobne pogoje.

Združevanje naborov podatkov z uporabo modelov umetne inteligence, ki jih je razvil Globalna Ribolov Watch Raziskovalcem je omogočilo, da so zaznali večino ribiških plovil, daljših od 15 m, vključno s "temnimi" plovili, ki se izogibajo oddajanju svoje lokacije.

Barakuda na atolu Bikar na Marshallovih otokih (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Celotna slika

»Noben posamezen nabor podatkov ne more rešiti izziva spremljanja ribolovne dejavnosti na morju; vsak ima svoje slepe pege,« pravi Mayorga. »Ko pa jih združimo, se pokaže njihova moč.«

»Z združitvijo sledenja AIS s satelitskimi radarskimi posnetki in umetno inteligenco smo zdaj veliko bližje celotni sliki človeške dejavnosti čez ocean.«

»To je še posebej pomembno v kronskih draguljih oceana – najbolj zaščitenih območjih na svetu – kjer sta izvrševanje in biotska raznovrstnost najpomembnejša.«

Angelfish, San Benedicto, otoki Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Avtorji pravijo, da so podatki AIS zgrešili skoraj 90 % zaznav ribiških plovil na podlagi SAR znotraj zaščitenih morskih območij, medtem ko nova metodologija ponuja močan način za ocenjevanje skladnosti z ribolovnimi predpisi in premostitev mrtvih peg v trenutnih metodah spremljanja.

»Z uporabo satelitov za sledenje ribiških plovil lahko države napovedujejo lokacije nezakonitih dejavnosti in ciljno usmerjajo patrulje, s čimer prihranijo tako delovno silo kot denar,« zaključuje vodilna avtorica študije, profesorica Jennifer Raynor z Univerze v Wisconsinu v Madisonu. Raziskovalni članek je objavljen v reviji Znanost.

