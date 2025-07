Seznam morskih psov in skatov na seznamu CITES dobiva novo podobo

Zdi se, da uvrstitev ogroženih morskih psov in skatov na seznam CITES izboljšuje upravljanje trgovine in ribištva s "hitrostjo in obsegom, kakršnega še nismo videli", ugotavlja nova neodvisna študija.

Študijo, ki so jo vodili Mednarodna univerza Florida, Društvo za ohranjanje prostoživečih živali (WCS) in partnerji, so leta ... Morska politika razkriva spodbuden napredek pri izvajanju mednarodne trgovinske zaščite v okviru CITES (Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami) – čeprav poudarja tudi področja, ki nujno potrebujejo izboljšave za zaščito najbolj ogroženih vrst.

Črnoplavuti grebenski morski pes (© Kimberly Jeffries)

Povečan zagon za zaščito naj bi se pojavil zlasti v biotsko raznovrstnih regijah, kot so svetovni tropi. Ugotovljeno je bilo, da je 48 % držav, podpisanih v CITES, izvedlo regulativne reforme za uveljavitev seznamov. Te so segale od popolne prepovedi lovljenja in trgovine z vsemi vrstami do nacionalne zaščite posameznih vrst in znanstveno utemeljenih kvot.

Med področji, ki so še naprej vzbujala zaskrbljenost, so bile mobule, ki so bile leta 2016 uvrščene na seznam II CITES in se še vedno pogosto trgujejo zaradi svojih škržnih plošč. Številne države, ki izvažajo izdelke iz mobul, še vedno nimajo znanstveno utemeljenih ocen, ki jih zahteva CITES, kar vzbuja zaskrbljenost glede trajnosti.

Študija navaja, da so kitovci zdaj bolj zaščiteni, čeprav v nekaterih državah še vedno obstajajo vrzeli pri spremljanju ulova živih živali in trgovine z njimi za akvarije. Oceanski beloplavuti morski psi, čeprav sodijo med najbolj zaščitene vrste, imajo še vedno svoje plavuti trgovalo nezakonito in na nevzdržnih ravneh.

Kitovski morski pes na Filipinih (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Vztrajni izzivi

Raziskovalci so analizirali nacionalno izvajanje v 183 državah pogodbenicah CITES. Indonezija, ena največjih izvoznic izdelkov iz morskih psov, je močno investirala v orodja za identifikacijo vrst in regulativne okvire, medtem ko se je Mozambik prav tako uveljavil kot vodilni z izvajanjem nacionalne zakonodaje, izboljšanjem zmogljivosti izvrševanja in sprejetjem oprijemljivih korakov za zmanjšanje nezakonite trgovine.

Pred uvrstitvijo na seznam CITES naj bi nove "svetle točke", kot so Bangladeš, Kolumbija, Hongkong, Indija in Peru, imele malo ali nič upravljanja z morskimi psi, medtem ko naj bi Gabon pokazal močno politično voljo za izvedbo zakonodajnih reform.

Vendar pa se druge države, vključno z Mavretanijo, Mehiko, Namibijo, Omanom ter Trinidadom in Tobagom, ki so sprejele formalne zaveze CITES, "soočajo s stalnimi izzivi" pri izvrševanju in sledljivosti.

»Dobra novica je, da vemo, katere naslednje korake moramo narediti,« je komentiral Luke Warwick, direktor za ohranjanje morskih psov in skatov pri Društvu za ohranjanje prostoživečih živali.

»Ta študija dokazuje, da so uvrstitve morskih psov in skatov na seznam CITES ustvarile pravi zagon in da lahko z ustrezno podporo zagotovimo, da bodo ta mednarodna pravila privedla do ukrepov, ki jih potrebujemo na nacionalni ravni za ustrezno zaščito nekaterih najbolj ikoničnih in ogroženih vrst v oceanu.«

Vendar pa je izvršni direktor Sklada za ohranjanje morskih psov Lee Crockett opozoril, da »nedavne znanstvene ugotovitve kažejo, da je ogroženih 37 % vseh vrst morskih psov in skatov, številka pa se pri vrstah, ki se pogosto pojavljajo v mednarodni trgovini, povzpne na več kot 70 %«.

»Ker se je populacija pelagičnih morskih psov v zadnjem pol stoletja zmanjšala za več kot 70 % in ker so grebeni na vsakem petem raziskanem koralnem grebenu funkcionalno izumrli, je prelomna točka blizu,« je dejal.

Oceanski beloplavuti morski pes (© WCS)

Med ključnimi naslednjimi koraki so bili povečanje uporabe orodij za identifikacijo vrst v pristaniščih, povečanje usposabljanja carinikov, izboljšanje zbiranja podatkov o obsegu in virih trgovine ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja med agencijami za ribištvo in prostoživeče živali.

Predlogi CoP 20

Medtem je CITES objavil predloge za nadaljnjo zaščito najbolj ogroženih vrst morskih psov in skatov, pri čemer je nekatere, vključno s kitovci, oceanskimi belovrhimi morskimi psi, klinastimi ribami in mantami, opisal kot vrste, ki "prosto padajo proti izumrtju".

Predlogi odražajo dejstvo, da trajnostna trgovina za takšne vrste ni izvedljiva, saj njihove edinstvene biološke značilnosti zahtevajo visoko raven zaščite, ki je zdaj zagotovljena kitom in želvam.

Države, ki se sestajajo na CITES CoP20 dogodek v Samarkandu v Uzbekistanu novembra bo pozvan, naj preuči možnost uvrstitve kitovcev, oceanskih belovrhih morskih psov ter mant in hudičevih skatov na Dodatek I CITES, ki zagotavlja najmočnejšo zaščito s prepovedjo komercialne trgovine.

Za kritično ogrožene vrste klinaste ribe in kitarske skate se vlagajo tudi predlogi za začasne prepovedi trgovine z ničelnimi kvotami, za katere WCS pravi, da bi imele enak vpliv kot uvrstitev na seznam v Dodatku I.

Novi seznami bi pomagali odpraviti vrzeli v izvrševanju, ustaviti nezakonito trgovino in vladam ter skupnostim omogočili, da zaščitijo ključne morske vrste pred prekomernim izkoriščanjem in izvozom.

Orjaška kitara (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Dva dodatna predloga želita ponuditi zaščito na ravni Dodatka II CITES vrstam morskih psov in skatov, s katerimi se zdaj manj trguje. plavuti kot za olje in meso.

„V zadnjem desetletju so se ukrepi CITES osredotočili na morske pse,“fin „trgovina, in ker je 90 % te trgovine zdaj regulirane, se mora pozornost preusmeriti na druge dejavnike, ki povzročajo prekomerni ribolov morskih psov,“ vztraja WCS, ki je pohvalil vodstvo Paname, Ekvadorja, Brazilije, Senegala, Benina, EU in Združenega kraljestva pri vodenju novih predlogov.

Ti predlogi pozivajo k večji zaščiti počasi rastočih globokomorskih morskih psov gulperjev, da se zagotovi zakonita in trajnostna nadaljnja trgovina z njihovim dragocenim jetrnim oljem, ki se uporablja v visokokakovostni kozmetiki; ter k zaščiti gladkih morskih psov, ki so prekomerno lovljeni in se s katerimi se mednarodno trguje zaradi njihovega mesa.

Za uvrstitev na seznam CITES na konferenci pogodbenic CoP 70 je predlaganih skupno več kot 20 vrst morskih psov in skatov, pri čemer je več kot 50 vlad že dodalo svoja imena k sedmim predlogom za uvrstitev na seznam.

