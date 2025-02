Zadušljiva morja

Nizke ravni kisika se pojavljajo kot Tretji velika nevarnost za tropske koralne grebene po segrevanju in kislosti oceanov – tako menijo JENNIFER MALLON z Univerze Nova Southeastern, ADRIAN MICHAEL BASS z Univerze v Glasgowu in MAGGIE D JOHNSON z Univerze za znanost in tehnologijo King Abdullah

Raziskave koralnega grebena so se osredotočile na dvojna zla rojena z rekordno visokimi emisijami toplogrednih plinov: segrevanje oceanov in vse bolj kisla morska voda.

Te globalne grožnje povzroča morska voda, ki absorbira odvečno toploto in ogljikov dioksid, ki ju je sežiganje fosilnih goriv dodalo v ozračje. Obstaja pa še ena posledica, o kateri se redko govori.

Globalno se oceanski kisik zmanjkuje, ker morska voda zadržuje manj kisika, ko se segreje. V toplih obalnih vodah, kjer rastejo tropski koralni grebeni, so lahko takojšnji učinki nizkih koncentracij kisika katastrofalni.

Vse pogosteje poročajo o kratkotrajnih dogodkih hipoksije, pri katerih raven raztopljenega kisika nenadoma strmo pade – pogosto sproži ali poslabša kemično onesnaženje, ki odteka s kopnega, kot so gnojila, bogata s hranili – kar lahko v nekaj dneh ubije celotne koralne skupnosti in zdesetka grebene.

Korale so živali in tako kot druge vodne živali vdihavajo kisik iz vode, da poganjajo svoj metabolizem. Zahvaljujoč simbiotskemu odnosu z mikroskopskimi algami korale sončno energijo pretvarjajo tudi v hrano – stranski produkt je kisik.

Ravni kisika na koralnih grebenih naravno nihajo v dnevnem ciklu, pri čemer raztopljeni kisik doseže vrh okoli poldneva in postopoma pada, ko svetloba zbledi. Ponoči, ko se fotosinteza ustavi, korale še naprej dihajo (porabljajo kisik), kisika v morski vodi pa zmanjka.

Ta ciklični dvig in padec kisika pomeni, da so nekatere korale že razvile strategije, da prenesejo spremembe v raztopljenem kisiku.

Ko količina kisika, ki je na voljo koralam, pade pod to naravno območje, so lahko korale obremenjene in moteni so njihovi običajni biološki procesi, kar v mnogih primerih povzroči smrt.

Tako kot mi, korale za preživetje potrebujejo kisik. Toda jaz (Jennifer Mallon) sem odkrila, da učinki nizke vsebnosti kisika na korale niso vedno očitni s prostim očesom in da so lahko mlade korale še posebej ranljive.

Težko opazna znamenja

Da bi razumel učinke nizke ravni kisika na korale, sem odpotoval na pomorsko postajo Smithsonian na Floridi kot del raziskovalnega projekta, ki so ga vodili Andrew Altieri z univerze Florida ter Maggie Johnson in Valerie Paul iz Smithsonian.

V Smithsonianu 24 klimatsko nadzorovanih rezervoarjev za morsko vodo simulira različne ravni deoksigenacije, ki je že prisotna na koralnih grebenih po vsem svetu, od hude deoksigenacije, ki jo je naša raziskava opazila na karibska obala Paname, normalnim pogojem, kot so tisti, ki se ponavljajo v akvarijih po vsem svetu.

Raziskovalci so v laboratoriju poustvarili okoljske pogoje za korale (Jennifer Mallon)

Medtem ko nekatere korale, kot je karibska korala jelenjega roga (Acropora cervicornis), poginile v nekaj dneh po hudi deoksigenaciji, druge pomembne vrste za gradnjo grebenov, kot je gorska zvezdasta korala (Orbicella faveolata) preživeli, kar dokazuje to toleranco nizke vsebnosti kisika je bila med vrstami različna.

Ko smo preučevali korale, ki so preživele deoksigenacijo, smo ugotovili, da hipoksični stres morda ni vedno viden. Tudi ko so bile dva tedna izpostavljene deoksigenaciji, nekatere korale niso pokazale znakov beljenja, ko pisane alge odidejo in korale postanejo srhljivo bele.

Podrobnejše meritve odkrile skrb vzbujajoče: kljub zunanjemu videzu, nizka izpostavljenost kisiku je imel oslabljen metabolizem koral, kar bi lahko zavrlo njihovo rast in sposobnost gradnje grebenov.

Obstoječe metode za merjenje zdravja koral na terenu so večinoma vizualne in vključujejo ocene usposobljenih potapljačev, ki iščejo znake bledenja ali beljenja koral. Odzivi na hipoksični stres, ki smo jih videli v našem poskusu, bi lahko šli pod radar.

Ogrožene mlade korale

Prav tako smo želeli vedeti, kako deoksigenacija vpliva na sposobnost koral za razmnoževanje.

Spolno razmnoževanje koral je že tako kočljiv posel. Dogodki drstenja, ko korale izpustijo snope jajčec v vodo, se zgodijo le nekaj noči na leto, nastale ličinke pa so zelo ranljive. Le redki preživijo večdnevno plavanje do grebena, kjer se naselijo in spremenijo v mlade korale.

Na sodobnih karibskih grebenih so divje mlade korale redke. Ljudje, ki se ukvarjajo z obnovo grebenov, pomagajo koralam pri spolnem razmnoževanju v laboratoriju in vzrediti mladoletnike da bi jih kasneje presadili na greben.

Mlade korale se pogosto naselijo v grebenskih razpokah, kjer so dlje časa izpostavljene nižjim nivojem kisika kot v odprta voda, ker po njih teče manj vode.

Ko smo inkubirane koralne ličinke v deoksigenirani vodi v celotnem procesu naselitve smo ugotovili, da začetne stopnje preživetja ličink in naselitve niso bile bistveno prizadete.

Stvari so se spremenile, ko so se ličinke naselile in začele oblikovati mlade korale. Mlade korale v zgodnjem stadiju, znane kot primarni polipi, nimajo simbiotskih alg, ki bi jim pomagale pri izpolnjevanju prehranskih potreb s fotosintezo, in se tako za energijo zanašajo na dihanje.

Brez dovolj kisika ne morejo pravilno dihati in začnejo odmirati.

Dogodek drstenja koral (Mikaela Nordborg / AIMS)

Ohranjanje koral v vodah brez dihanja

Naše raziskave lahko pomagajo tistim, ki se ukvarjajo z obnovo grebenov, razumeti potrebe koral po kisiku, pa tudi poudariti prej spregledano grožnjo.

Celo korale, ki preživijo deoksigenacijo, kažejo znake šibkejšega metabolizma, zaradi česar bo težje ohraniti zdrave grebene, saj je obnova odvisna od zdrave rasti koral, ki regenerira poškodovano.

Kot naslednji korak, terenske meritve metabolizma koral bodo izvedli na predelu pregradnega grebena na Floridi, ko bo po napovedih raven kisika padla v toplih poletnih mesecih, da bi zajeli dejanski vpliv deoksigenacije na zdravje koral.

Podatki o raztopljenem kisiku niso bili vedno zbrani kot del spremljanja grebenov, tudi med dogodki beljenja s toplo vodo, ko je kisika malo.

Ker se podnebna kriza zaostruje, bo nujno več tega spremljanja v tropskih obalnih vodah. Nadaljnje raziskave o tem, kako se različne vrste koral odzivajo na hipoksijo, so prav tako bistvene za ciljno usmerjene strategije ohranjanja.

Če se neposredno soočimo s tiho grožnjo deoksigenacije, lahko zaščitimo prihodnost koralnih grebenov in neštetih morskih vrst, ki so odvisne od njih.

