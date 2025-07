3D-model vzdržljivosti »na milimeter« na Festivalu hitrosti

Prvi 3D-natisnjen model brodoloma ikonične ladje sira Ernesta Shackletona Endurance in njegove digitalni Protipostavljeni modeli so bili predstavljeni na razstavi Future Labs v okviru festivala hitrosti Goodwood v Zahodnem Sussexu, ki se je odprl včeraj (11. julija) in bo na ogled do prihajajočega konca tedna.

Razstava poudarja, kako »najsodobnejše tehnologije skeniranja, umetne inteligence in vizualizacije revolucionarno spreminjajo dostop do nekaterih najbolj oddaljenih in krhkih območij dediščine na svetu,« pravi Elena Lewendon, operativna direktorica sklada Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), dobrodelna organizacija, registrirana v Združenem kraljestvu, ki stoji za tem, kar opisuje kot »prelomno predstavitev« brodoloma na Antarktiki.

Endurance Leta 1915 ga je zdrobil led in potonil, 100 let po Shackletonovi smrti pa ga je FMHT odkril 3 km globoko v Weddellovem morju. Vzdržljivost22 odprava, vrhunec desetletja trajajočega iskanja.

Vzdržljivostna fotogrametrija (FMHT)

3D-natisnjen Endurance Model velja za milimeter natančnega in enega najbolj podrobnih modelov razbitin, kar jih je bilo kdajkoli izdelanih. Izdelan je bil z uporabo ultra natančnih podatkov skeniranja, pridobljenih med odpravo, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi postopek izdelave.

Ob njej interaktivni zasloni na dotik vabijo javnost, da sama razišče razbitino, se pomika po ladijski palubi in morskem dnu ter odkriva artefakte, zamrznjene v času.

Sešiti skupaj

Delo za izdelavo modelov je opravil Voyis Imaging in Deep Ocean SearchVeč kot 25,000 fotografij visoke ločljivosti je bilo združenih s fotogrametrijo in združenih s podatki laserskih skeniranj, da bi razkrili razbitino, kakršna je ležala, vse do delcev vlaken v ladijskem tramovju.

Lasersko skeniranje (FMHB)

Za razkritje, kako so bile uporabljene posebne tehnike korekcije barv Endurance bi izgledal podnevi in ​​poudarjal značilnosti, ki bi se sicer izgubile v smolni temi.

"Ta novi standard digitalni rekonstrukcija odpira razbitine, kot so Endurance javnosti, znanstvenikom in študentom po vsem svetu, ki ponujajo nov in učinkovit način raziskovanja, preučevanja in varovanja krhke podvodne dediščine,« pravi predsednik FMHT Saul Pitaluga.

Vzdržljivostna krma po nanosu barve (Voyis / FMHT)

Future Labs, imerzivna razstava Festivala hitrosti, predstavlja najsodobnejšo tehnologijo na področju robotike, mobilnosti in vesolja, z razstavami, zasnovanimi tako, da omogočajo sodelovanje ljudem vseh starosti.

Nove tehnologije, ki se uporabljajo na Endurance22, naj bi imele neposredno uporabo pri kartiranju morskega dna, morski biologiji, energetiki na morju, obrambi in ohranjanju narave, čeprav bo to verjetno zmanjšalo povpraševanje po storitvah potapljačev v globinah, kjer se ljudje potapljajo, zlasti v situacijah z visokim tveganjem.

Del projekta 2025 Future Labs je tudi projekt »Morsko dno 2030: Kartiranje nevidnih oceanov Zemlje«, ki odraža projekt fundacije Nippon in GEBCO Morsko dno 2030, s katerim bodo v naslednjih petih letih kartirali celotno morsko dno z uporabo kombinacije globokomorskih avtonomnih plovil (AUV), večžarkovnega sonarja, daljinskih senzorjev, umetne inteligence in podatkov, zbranih iz množice.

O Festival hitrosti naj bi vsako leto v Goodwood House blizu Chichesterja v Zahodnem Sussexu privabil več kot 200,000 obiskovalcev. Vstopnina za odrasle znaša 75 funtov, otroci pa so brezplačni.

Tudi na Divernetu: BRODOLOMI ENDURANCE POKAŽE SVOJE 'PRAVE BARVE', ŽIVE SLIKE VZDRŽLJIVOSTI V DOKUMENTARNEM FILMU O DVEH EKSPEDICIJAH, ISKANJE ZA ISPANJEM: NAJDEN IZGUBLJENI ČOLN SHACKLETON, SHACKLETON'S ENDURANCE BRODOLOM NAJDENA NEDOKODNOVANA