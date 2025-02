U-352 – brodolom Severne Karoline iz druge svetovne vojne

at 10: 00 am

V vodah ob obali Severne Karoline je zbirka razbitin ladij, ki spominjajo na bitke, ki so potekale ob naši obali med zadnjo svetovno vojno.

Ena najbolj znanih je tista U-352, nemške podmornice, ki je v 110 čevljih vode še vedno skoraj nedotaknjena.

Kot ve večina potapljačev na razbitine Atlantika, so bila številna mesta razbitin Outer Bank v Severni Karolini posledica "Bitka za Atlantik." V zgodnjih fazah druge svetovne vojne so nemške roparske podmornice svojo oceansko akcijo uničenja pripeljale tik pred naš prag in izkazale so se za eno najstrašnejših in najučinkovitejših orožij v zgodovini pomorskega vojskovanja.

Pod poveljstvom admirala Karla Donitza so nemški U-bootwaffe (nemško za floto čolnov) v zadnjih dneh leta 1941 izvedli svojo prvo serijo napadov na ameriške ladje. IX razred, čolni dolgega dosega.

Nemška podmornica U-352 as danes stoji ob obali Severne Karoline.

Med njihovim prihodom v teritorialne vode ZDA 27. decembra 1941 in 6. februarja 1942 so bobnarji potopili 25 ladij. Do konca istega leta so operacije podmornic vzdolž epikontinentalnega pasu ZDA prerasle v na videz neustavljivo silo, ki je divjala od Maina vse do Mehiškega zaliva. Moj oče je kot deček, ki je odraščal v bližini Outer Banksa, gledal, kako gori ogenj njihovih žrtev, nato pa je zbledel v črni tančici noči. V razponu enega leta so podmornice ubile skoraj 100, medtem ko so utrpele samo 21 lastnih izgub.

Kot odgovor na to skrito grožnjo so zavezniške sile organizirale konvoje s pomorskim spremstvom. Domovinske obrambne sile so napotile letalske patrulje dolgega dosega in križarke, oborožene z globinskimi bombami, hkrati pa so marljivo razvijale bolj sofisticirane ukrepe za lov na podmornice. Ti ukrepi so vključevali vse od izboljšanja aktivnih sonarnih sistemov do radijske triangulacije in razbijanja kodiranih prestreženih sporočil.

Prav razbijanje enigmatične kode je sčasoma naredilo službo na krovu podmornic skoraj samomorilno. Do konca leta 1942 je število uničenih podmornic znašalo 64. V prvih mesecih naslednjega leta je bilo potopljenih 94 čolnov, kar je doseglo vrhunec v najtemnejšem času flote, Črnem maju, ko je bilo ubitih 41 podmornic, dodatnih 37 pa poškodovanih. v enem mesecu. Ena od žrtev tega napada je bila U-352.

Krmni del nemške podmornice U-352 na obali Severne Karoline

Pri dolžini 218 čevljev je bila U-352 zasnova VIIC, ki je vključevala 88 mm palubno topovo, nameščeno pred kontrolnim stolpom. Presenetljivo je, da ta ladja ni imela niti enega ubijanja. Še huje, 9. maja 1942 je bila druga – in kmalu zadnja – ladja, na katero je streljala, ladja ameriške obalne straže Cutter Icarus. Icarus se je izognil torpedom U-352 in izvedel lasten napad, pri čemer je uporabil pet globinskih bomb, ki so močno poškodovale notranjost podmornice, uničile kontrolni stolp in odpihnile palubno topnico.

Še dva napada z globinsko bombo sta prisilila U-352 na površje, kjer je njen poveljnik KL Rathke ukazal svoji posadki, naj se potopi in zapusti ladjo. Na koncu je bilo ubitih 17 članov njene posadke, ostali pa so bili odpeljani v Charleston kot vojni ujetniki.

Desetletje iskanja

Za bitko, ki je bila tako dobro zabeležena, nihče ni vedel, kje je U-352 vse do stotnika Georgea Purifoya (človek, ki je začel Potapljaški center Olympus v Morehead Cityju, NC), skupaj z Rodom Grossom, Daleom McCulloughom in Claudom Hallom (skupina, ki je začela iskanje z obsežno raziskavo pomorskih arhivov iz druge svetovne vojne) odločila, da poišče sestreljeno podmornico. Njun lov je trajal 10 let, preden so ga našli aprila 1975, polno miljo in četrt od prvotnih koordinat, ki jih je zabeležil Icarus.

Potapljači raziskujejo nemško podmornico U-352 ob obali Severne Karoline

Danes je podmornica U-352 eno od najbolj znanih mest razbitin Severne Karoline. Za potapljače, ki potujejo v Morehead City, je blizu vrha seznama. Čeprav imate v mislih še sveže napotke o potapljanju, je videti, kako se U-352 materializira z dna in stoji pod kotom 45 stopinj na desni bok, neverjeten prizor. U-35, ki se nahaja približno 352 milj od obale, leži v neposredni bližini Zalivskega toka, ki potapljače pogosto nagradi z vidljivostjo več kot 100 čevljev.

Dva potapljača, eden na rebreatherju, drugi na odprtem potapljanju nemške podmornice.

Ko sem sledil črti spusta proti dnu, je bil moj prvi vtis o razbitini popolnoma presenečen nad njenim razmeroma ozkim premerom. Bivalni prostori na večini srednje velikih bojnih ladij jurišnega razreda iz tega obdobja še zdaleč niso bili razkošni. Življenje na podmornici z največjo širino le 20 čevljev se mi je zdelo nerazumljivo klavstrofobično – tudi če nihče ni streljal ali nate odvrgel eksploziva.

Čeprav je še vedno večinoma nedotaknjeno, je večina tega, kar vidite na dnu, ostanki tlačnega trupa, saj je večina zunanjega ohišja podmornice zarjavela.

Dihalka U-352 leži v pesku, potem ko je padla s stolpa nemške podmornice, ko je bila potopljena.

Ko sem delal razbitine za nekaj izbranih slik, je nefotograf v meni zataval po drugi poti. Skozi leta sem imel priložnost potopiti veliko število razbitin, večino žrtev neviht, trkov z grebeni in celo nekaj potopljenih nemških podmornic. Toda to, da sem lahko prvič dejansko naslonil roko na enega od teh plenilcev, ki jih je ustvaril človek, je bila močna stvar.

Sestopiti na U-352

Potapljači, ki visijo na sistemu navzdol, ki vključuje tudi dve vrvi, ki tečeta vzporedno s potapljaškim čolnom za potapljače, ki se razprostirajo med varnostnim postankom ob koncu potopa.

Tudi med izkušenimi potapljači Outer Banksa je največji izziv pri potapljanju U-352 – tako kot pri večini razbitin na globinah večjih od 70 čevljev – čakanje, da se potapljaški čoln priklopi na razbitino in nastavi vrvi. Postopek zahteva, da član posadke nosi vrv in se fizično priveže na razbitino. V primeru U-352 je to 120 čevljev plavanja do dna, preden lahko kdo drug vstopi v vodo.

Odvisno od pogojev lahko vaja traja od 15 do 20 minut. Za pospešitev tega procesa so potapljači Olympus Diving Center opremljeni s podvodno komunikacijsko opremo. Od spodaj lahko potapljač kapitanu svetuje, če mora premakniti čoln ali plačati več vrvi, kot tudi poda podrobno poročilo o pogojih od zgoraj navzdol.

Pogoji za potapljanje v Severni Karolini

Nadzorna spremenljivka pri potapljanju razbitin Outer Banks v Severni Karolini je vreme. Nekega dne je lahko super, z mirnim morjem in modro vodo, medtem ko se naslednji dan lahko spremeni v popolnoma slabo, bodisi z močnimi vetrovi in ​​razburkanim morjem ali preprosto mračno vidljivostjo v območju od 10 do 30 čevljev.

Najvplivnejšo silo narave povzroča Zalivski tok, ki se dotika vzhodne štrline Banksa, ko ta teče proti severu. Zaradi potoka so lahko poletne temperature vode v povprečju okoli 70 stopinj Celzija, včasih se dvignejo do nizkih 80 stopinj Celzija, podvodna vidljivost pa znaša več kot 100 čevljev. Na številnih mestih razbitin na tem območju je pogosto dovolj toka, da je uporaba nižje napeljave nujna.