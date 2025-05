Odkritje potapljaškega zvona razblini mit o brodolomu

Korveto kraljeve kanadske mornarice je obdajal »mit o zvonu«. Trentonski, ki jo je februarja 1945 v Rokavskem prelivu potopila nemška podmornica, je povedal znani britanski tehnični potapljač Dom Robinson.

Govorilo se je, da so artefakt našli, vendar ga niso dvignili pred leti, med prvim potopom na 65 metrov globoki razbitini. Po tem ga niso več opazili in domnevali so, da je za vedno izgubljen v blatu morskega dna.

»Zato si niti v najbolj divjih sanjah nisem verjel, da ga bom dejansko našel – ampak včasih so miti resnični,« pravi Robinson, ki mu je pred kratkim uspelo najti zvon in je izkušnjo delil na svoji priljubljeni spletni strani. Potapljač na razbitine YouTube kanal (glej spodaj).

Ne samo to, ampak je Robinson v dveh tednih po dvigu zvona ladjo prijavil prejemniku razbitin in ga vrnil predstavnikom kanadske mornarice. Zdaj bo restavriran za razstavo v Pomorskem muzeju v Halifaxu.

HMCS Trentonian

HMCS trentonski (K368) je bil spremenjen Flowerkorveta razreda - in zadnja, ki je bila izgubljena med drugo svetovno vojno. Sodelovala je v bitki za Atlantik in služila kot spremljevalka konvoja pod poveljstvom Plymoutha, ko jo je torpedirala nemška podmornica. U-1004 nedaleč od Falmoutha. Korveta je potonila v manj kot desetih minutah, pri čemer je umrlo šest članov posadke.

Tretjič sreča

Robinson se je že potapljal trentonski dvakrat, tretjič pa so jo obiskali le zato, ker so si drugi potapljači v skupini želeli ogledati ostanke 63 metrov dolge vojne ladje.

Nazaj na potapljaški ladji – navdušeni Dom Robinson (Deep Wreck Diver / YouTube)

Razbitina je močno poškodovana in rahlo nagnjena na levo stran, Robinsonov videoposnetek pa gledalce vodi mimo kotlov Yarrow do eksplodiranega gasilnega aparata na krmi. Vidni so ostanki okna in cevi ter nekaj, kar bi lahko bila razbita globinska bomba.

Bližje premcu Robinson opisuje »sobo iz brona« ali drugega neželeznega materiala, za katero velja, da je bila soba s kompasom. Še naprej je množica kablov, razvodnih omaric in cevi, toda ko opazi rob zvona in ga poskuša izvleči, izbruhne mulj.

Ker je njegova GoPro kamera tako ali tako izgubila moč, je bil podvodni fotograf Rick Ayrton na srečo prisoten, da je prevzel snemanje.

Zvonec v rumeno rokavičastih rokah Doma Robinsona (Rick Ayrton)

Razbitina ni zaščitena, pomorski zgodovinar Roger Litwiller pa se je na novico o odkritju odzval tako, da je za kanadsko televizijo CTV News povedal, da meni, da je trentonski bi ga bilo treba obravnavati kot vojno grobišče, pri čemer bi morali na mestu pustiti "predmete zapuščine", kot so medeninasti artefakti.

Litwiller je povedal, da so potapljači v prejšnjih letih iz razbitine že odstranili številne artefakte. »Če bi osebje na enem od pokopališč v Normandiji zjutraj prišlo na delo in po vsem pokopališču ugotovilo izkopane luknje in odstranjene medeninaste ročaje na krstah, kakšen bi bil odziv? Nastalo bi mednarodno ogorčenje,« je povedal za postajo.

Prava stvar

Robinson se strinja, da so se v razbitini »pogosto potapljali vsaj od začetka 2000-ih« in, kot kaže, »da jo je veliko potapljačev neuspešno poskušalo najti, vključno z mano – vse do tega potopa«.

»Ko sem srečal vse te kanadske častnike, sem bil malo živčen, saj sem čutil, da bodo nekoliko razburjeni, ker smo zvon odstranili z brodoloma, kjer so očitno umrli člani kanadske mornarice,« pravi.

Srečanje s Kanadčani v Združenem kraljestvu (Aidan Davies Webb)

Pripadnik kraljeve kanadske mornarice pregleduje zvon med predajo (Aidan Davies Webb)

Vendar so se vsi takšni strahovi hitro razblinili, ko mu je eden od častnikov rekel: »Poglejte, kar ste storili, je bilo popolnoma prav. V kratkem času tam spodaj ne bo ostalo ničesar. Te stvari samo razpadajo in padajo ter bodo na koncu postale del morskega dna.«

Kanadski častnik je Robinsonu povedal: »Veliko bolje je imeti ta zvon na površju, v muzeju, kamor si ga bo lahko ogledalo veliko ljudi in kjer bodo obeležili spomin na ljudi, ki so umrli in služili.«

»Neverjetno sem zadovoljen, ne le zato, ker sem našel zvon, čeprav je to očitno neverjetno, ampak tudi zaradi dejstva, da se vrača v Kanado na krovu druge kanadske vojne ladje,« pravi Robinson. »In ko bo prispel tja, bo razstavljen v muzeju v spomin na tiste, ki so padli, pa tudi na tiste, ki so služili.«

»Bil je absolutno epski potop, bila je odlična izkušnja in, veste, mislim, da sem storil pravo stvar.« Oglejte si trentonski potapljanje in drugo videoposnetki potapljanja na razbitinah at Potapljač na razbitine.

