Tehnični potapljači so našli zadnjo pogrešano križarko RN iz 1. svetovne vojne

Zadnjo neodkrito križarko kraljeve mornarice iz prve svetovne vojne so v Severnem morju našli "izjemno nedotaknjeno" in jo je potopila mednarodna ekipa ProjectXplore.

Tehnični potapljači iz Združenega kraljestva, Nemčije, Nizozemske, Poljske in Španije so lahko pozitivno identificirali HMS. Nottingham skoraj 100 km od severovzhodne obale Anglije na globini 82 m. To je sledilo obsežni raziskavi arhivskega gradiva v Združenem kraljestvu in Nemčiji.

Del imena ladje na krmi (Steffen Scholz)

Razbitina križarke je obrnjena za 45° v levo, njen premec pa je obrnjen proti severu in se ponekod dviga 8–10 m nad morskim dnom. Topovi in večina nadgradnje so ostali na svojem mestu, splošno stanje ohranjenosti pa je opisano kot »odlično«, z izjemo poškodovanega premca.

Vojna ladja je bila ena od številnih lahkih križark razreda Town kraljeve mornarice, zasnovanih za samostojno napotitev na dolge razdalje in pogosto kot izvidnica pred bojnimi ladjami Velike flote.

Sestrska križarka HMS Lowestoft z značilno konfiguracijo lijaka razreda Town

Veteran ključnih bitk 1. svetovne vojne pri Helgolandskem zalivu, Dogger Banku in Jutlandiji, HMS Nottingham je bila torpedirana in potopljena s strani podmornice U-52 19. avgusta 1916 med zadnjim poskusom nemške flote na odprtem morju, da bi prečkala Severno morje v Anglijo.

Med spopadom je umrlo osemintrideset mornarjev. Kapitana, 20 častnikov in 357 članov posadke so rešili rušilci.

Meseci priprav

ProjectXplore pravi, da so bili v preteklem stoletju številni neuspešni poskusi iskanja razbitine.

Po približno osmih mesecih priprav je ekipa z uporabo najetega čolna Jakob George s skipeterjem Iainom Easingwoodom MarineQuest iz Eyemoutha so razbitino našli 22. aprila letos in dva dni pozneje opravili nadaljnji pregled. Uporabljali so čelni in bočni sonar ter enožarkovni ehosonder.

Sken ladje HMS Nottingham (ProjectXplore)

Sken ladje HMS Nottingham (ProjectXplore)

Videti je bilo, da se dimenzije ladje ujemajo NottinghamDolžina ladje je bila 139 m, širina pa 15 m. Pred mostom je bil očiten jasen prelom, vidni pa so bili štirje lijaki in krmni stolp ter devet 7 m dolgih 6-palčnih topov.

Razbitina je ležala veliko bližje mestu uničenja, o katerem poroča U-52 kot je to storila z britanskimi poročili o upadajočem položaju.

Potop z rebreatherjem

16. julija se je desetčlanska ekipa potopila k razbitini, da bi jo dokumentirala z uporabo fotografija, fotogrametrija, video in linijski pregled. Potapljači so uporabljali rebreatherje JJ-CCR in DPV-je, konfigurirane z GUE.

Na vrhu krme, poleg okna z razgledom v kapitanovo dnevno kabino, so našli vtisnjeno ime ladje.

Iskanje imena ladje (Rogier Visser)

Lesena terasa (Steffen Scholz)

Lesena terasa (Steffen Scholz)

Lesena paluba je ostala na krmi in na sredini ladje, sošice so ležale na palubi, vilice in verige pa so še vedno bile na svojih mestih. Videti je bilo mogoče 6-palčne topove z neuporabljenim strelivom, zloženim ob njih.

Ena od pušk (Steffen Scholz)

Potapljači ob puški (Steffen Scholz)

Joe Colls-Burnett meri eno od pušk (Steffen Scholz)

Na krmi so bile vidne tri sidrne cevi, na morskem dnu pa je ležalo sidro z iztegnjeno verigo. Na levi strani za mostom so potapljači naleteli na bele plošče z modrim emblemom kraljeve mornarice in motivi na krmi ter jadru.

Zaporno sidro v zaporni cevi (Steffen Scholz)

Sidro na morskem dnu (Steffen Scholz)

Most se je zrušil naprej in na levo, ekipa pa je na tem območju lahko našla telegraf za vrtenje motorjev. Našli so tudi štiri dimnike v njihovi značilni konfiguraciji »Mesto«.

Most in kotel sta padla na levo stran razbitine (Steffen Scholz)

Telegraf z revolucijo motorjev (Steffen Scholz)

Trije torpedi

Jasen preboj pred mostom se je ujemal s poročili o prvih dveh eksplozijah na levi strani med vodotesnimi pregradami, ki sta izničili vso energijo na ladji.

Kapitan Charles Miller je hitro podprl eno od pregrad, da bi ladja ostala na površju in da bi večina posadke imela čas, da se umakne.

Okno (Steffen Scholz)

Tretji torpedo je zadel levo stran 25 minut po prvih dveh zadetkih, zaradi česar se je ladja močno nagnila na levo in potonila s krmo naprej. NottinghamTopničarji so menda še naprej streljali na U-52 dokler se ni potopila.

"HMS Nottingham „je nedvomno najbolje ohranjena križarka razreda 'Town' na svetu,“ piše v poročilu potapljačev. Večina drugih plovil v tem razredu je bila do 1940. let prejšnjega stoletja prodana in razstavljena.

»Njena ohranjenost priča o njeni robustni konstrukciji in dejstvu, da so torpedi zadeli približno podobno območje, pa tudi o relativni globini in nemoteni naravi najdišča.«

Mednarodna ekipa tehničnih potapljačev ProjectXplore in skiper Iain Easingwood (Dominic Willis)

Potapljači projekta so bili Dan McMullen in Leo Fielding, ki sta projekt koordinirala, Dominic Willis, Joe Colls-Burnett, Steffen Scholz, Joe Robinson, Alexandra Pischyna, Rogier Visser, James Sanderson in Andrzej Sidorow.

Fielding in McMullen sta pripravila podrobno poročilo o odkritju, obveščena pa je bila tudi kraljeva mornarica. Sledite ProjectXplore na Instagram or Facebook .

