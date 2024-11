Wakatobijeva potapljaška jahta Pelagian

Potapljanje v visokem slogu na krovu Pelagiana razkriva neskončno bogastvo indonezijskega podvodnega sveta

Vsak večer tik pred sončnim zahodom oživijo s koralami okrašeni skalni kupi okoli vznožja Čarobnega pomola, ko množica mandarink izstopi iz svojih skrivališč za svoj obred v mraku. Samice se zbirajo v majhnih skupinah od 3 do 5 in čakajo, da se samci pojavijo. Ko pride snubec, začne nekakšen zapleten paritveni ples in maha s prsnim košem plavuti kot kolibri, ko kroži okoli ene do dveh nekoliko manjših samic.

Dvorjenje mandarine (Synchiropus splendidus), članice družine zmajev.

Ko moški nastopajoči uspešno pritegne pozornost voljne ženske, par začne spiralni ples, ko se dvigneta dva do tri metre nad korale. Ta koreografija vključuje natančen čas, saj so mandarine drstnice; jajčeca in semenčice se istočasno sprostijo v vodni stolpec, da jih odnesejo tokovi.

Da bi dosegli optimalno oploditev, se samica drži blizu samčeve medenice plavuti ko krožijo. Nato bo v trenutku vrhunca njihovega vzpona izpustila svoja jajčeca. Ko je njuna misija opravljena, se vrneta nazaj na dno, kjer se bo samec ponovno lotil dvorjenja in se premaknil k naslednjemu razpoložljivemu partnerju. Recimo nekaj fantov, ki imajo vso srečo.

Ta večerna predstava je le eden od mnogih vrhuncev križarjenja s potapljaško jahto Pelagian.

Vintage luksuz s petimi zvezdicami

Pelagian Dive Yacht na sidru (zgoraj), notranjost glavnega salona (spodaj levo), šefi delajo v kuhinji (spodaj desno).

Pelagian ni vaša povprečna deska. Pelagian meri 115 čevljev/36 metrov v dolžino z zajetnim 24 čevljev/7.5 metra širino in zaobljeno pahljačasto krmo, je začela življenje kot elegantna svetovna motorna jahta, izdelana v ladjedelnici Batservice Verft A/S v Mandalu na Norveškem leta 1965.

V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja so novi lastniki preoblikovali glavno palubo jahte za potapljaške operacije in čoln postavili v Rdeče morje. Takrat znana kot Fantasea, je jahta spremenila prizorišče in nekaj let križarila po Sejšelih in Indijskem oceanu, preden je našla nov dom v Indoneziji. Po popolni predelavi in ​​posodobitvi se je Fantasea ponovno rodila kot Pelagian in je kmalu postala popolno dopolnilo Wakatobijevim potapljaškim operacijam na kopnem.

Soba s kamero na potapljaški jahti Pelagian

Medtem ko so Pelagianove linije starodobne, so namestitveni in družabni prostori tako moderni kot katera koli vrhunska luksuzna jahta. Wakatobi ni varčeval s stroški, da bi Pelagian dosegel enake natančne standarde, po katerih je letovišče tako znano. Jahta je opremljena z vrhunskim dekorjem, ki ponuja vse pričakovano udobje, kot je individualno nadzorovana klimatska naprava in sodoben medijski center z razvedrilom z ravnim zaslonom.

Pelagian glavna kabina (zgoraj), superlux sabin (spodaj levo) in standardna kabina (spodaj desno).

Za tiste, ki iščejo izjemno luksuzno izkušnjo, Pelagian's master suite nudi nastanitev, ki je vredna luksuznega hotela in je ena največjih in najbolj dobro opremljenih, ki jih je mogoče najti na potapljaški deski. Ta apartma se razteza po celotni širini plovila in zavzema celoten prednji del glavne palube, kar zagotavlja zasebnost in enostaven dostop do vseh delov jahte.

Značilnosti, ki resnično ločujejo Pelagian od večine vrhunskih potapljaških desk, so storitve in ekskluzivnost. Seznam potnikov je omejen na deset gostov, nameščenih v petih prostornih kabinah. Z 12-člansko posadko je potnikom zagotovljena najvišja raven osebne pozornosti, ki bolj ustreza zasebni jahti. Kulinarična ekipa na krovu vsak dan pripravi obroke, vredne restavracije z Michelinovo zvezdico, pri čemer vključi sveže lokalne okuse v meni, ki vključuje tudi mednarodne priljubljene jedi.

»Wakatobi in Pelagian še naprej postavljata standarde za luksuzno potapljanje svetovnega razreda. Ekipa je bila fenomenalna. Hrana je bila vedno naravnost okusna. Potapljanje iz Pelagiana ni mogoče premagati. Povsod nedotaknjeni grebeni in na tone življenja. To potovanje ne bi moglo biti boljše.” Michael in Barbara Mayfield

Obedovanje poteka v glavnem salonu ali na pahljačasti strani, postrežejo pa ga ob osupljivem ozadju morja in neba. Jahta ponuja klimatizirane jedilnice in bivalne prostore, namensko sobo za kamero ter zaščitene in odprte bivalne prostore na prostem, idealne za branje ali tiho sprostitev.

Pelagianov ultimativni servisni etos se dotika vseh vidikov življenja na krovu, od skrbne kabine in jedilnice do priprav na potapljanje in podpore v vodi. Potapljaške dejavnosti se izvajajo iz dveh po meri izdelanih potapljaških ponvic, pri čemer posadka upravlja vso opremo.

One of Pelagian's two 17-foot dive tenders used to get divers to the dive sites.

Potapljaški vodniki zagotavljajo podporo v vodi, kadar je to zahtevano ali potrebno, in so strokovnjaki za iskanje redkih morskih predmetov. Ker se potopi izvajajo v plitvi vodi ali na strukturah s pomembnimi navpičnimi reliefi, ki so idealni za večnivojske profile, časi na dnu rutinsko presegajo 70 minut, urnik pa omogoča do štiri potope na dan, vključno z nočnimi potopi.

Po vsakem potopu gostje prejmejo minty brisačo in osvežilne pijače, ko jih sprejmejo nazaj na krov, da se sprostijo, medtem ko posadka pripravlja vse za naslednji potop.

Pripravljen, nastavljen, potop

Pelagianova sedemdnevna križarjenja skozi arhipelag Wakatobi zajemajo raznolika podvodna okolja, od strmih sten, preluknjanih s previsi vzdolž zunanjega roba atolov Karang Kaledupa in Karang Kapota, do izjemnih možnosti potapljanja v blatu v zalivu Pasar Wajo na otoku Buton.

Dive site Fish Market near Wangi Wangi, Wakatobi, Indonesia

Pelagian prav tako obkroža jugozahodne robove otokov Wangi Wangi in Kaledupa ter zagotavlja še en krog veličastnih grebenov, dramatičnih navpičnih padcev in vrhov, od katerih vsak razkriva kalejdoskopsko zverinjak morskega življenja. Pobočja in stene, ki se pogrezajo v globino, so prekrite z velikimi mehkimi koralami živahnih barv in rdečimi, oranžnimi, rožnatimi in rumenimi gorgonijami. Z dramatičnimi padci in vidljivostjo, ki običajno presega 75 metrov, so ta mesta idealna za vpogled v celotno sliko in včasih postrežejo z vrstami odprtih voda, kot so črnoplavute barakude, morske želve in raže.

Poleg dramatičnih morskih pejsažev je veliko majhnih najdb. Vrhunec katerega koli pelaškega križarjenja je obilica priložnosti za iskanje pritlikavih morskih konjičkov, saj se potopi izvajajo na območjih, kjer živijo tri najvidnejše vrste: Bargibant, Denise in Pontoh's.

Potapljanje v blato

Značilen element pelaškega potovanja je potapljanje v blatu na jugovzhodni strani otoka Buton. Lokacije, ki predstavljajo izkušnjo potapljanja v blatu, vključujejo Cheeky Beach, Banana Beach in In Between. Ta mesta imajo postopna pobočja od obale navzdol do 100 čevljev, s puščavskim dnom, sestavljenim večinoma iz peska in proda, prekrita z malo rahle usedline, ki jo je mogoče zlahka premešati z napačno postavljeno fin.

Shrimp Goby with its shrimp roommate

Za potapljača začetnika je lahko vprašanje "Zakaj sem tukaj?" – dokler ne začnete videti, kaj je tam! Prvič bi lahko bil lisasto rdeč obraz reptilske kačje jegulje, ki štrli iz peska. Ali morda čudežni kos hobotnica, na sprehod. Podrobnejši pogled bo razkril Colemanove kozice na vrhovih ognjenih ježkov in tujerodne kozice pavje bogomoljke, skupaj s kozicami gobiji, ki hišo hranijo s svojimi sostanovalci kozicami alpheid, za katere se zdi, da opravijo vse delo.

Potapljanje na pomolih

Vsaka samospoštljiva potapljaška destinacija bi morala vključevati potop s pomola, v zalivu Pasar Wajo pa ima Pelagian tri za preizkus: Asphalt Pier, New Pier in Magic Pier. Vsak ponuja svoj značaj in zanimivosti.

Reptilska kača jegulja

Med priljubljenimi oboževalci je Asphalt Pier. Potapljači lahko varno lovijo okoli sprednjega dela pomola in pilotov, da bi našli morske kozice, žabe, listnato škarpeno in robustnega duha, trakasto cevko in še več.

Pili v New Pieru so odlično mesto za iskanje modrih jegulj, obročkastih cevkarjev in bodičastih škarpen, sosednje polje ruševin je dobro mesto za lov hobotnica in gobije, ki se zatečejo v školjke, pločevinke in steklenice.

Orange colored frogfish.

In potem je tu še Magic Pier. Čeprav je spletno mesto lahko produktivno podnevi, so ure od mraka do zore resnično čarobne. Poleg slavne mandarine je na tem območju dom zverinjak nevretenčarjev od sip in modroobročih hobotnica do golokrakovcev do ploskih črvov, kot tudi rib žab in lion rib dvojčkov.

Grebeni, stene in vrhovi

Tretja etapa poti Pelagian je usmerjena v s koralami bogate plitvine, pobočja in strme vzpone, ki ležijo med otokom Wangi Wangi in Hoga. Na številnih lokacijah se profili grebenov dvignejo do meter ali dva od površine, kar potapljačem omogoča preproste profile na več ravneh, da maksimizirajo čas dna 70 minut ali več.

Dive site Karang Kapota

Med širokim seznamom mest v okolici mesta Wangi Wangi je greben Komang. Ta podolgovata morska gomila je živa z živahnimi rastmi mehkih koral in spužv, ki jih hranijo tokovi in ​​preplavljena s številnimi ribjimi živalmi, ki dosežejo vrhunec, ko se spremeni plima. Drugo mesto je primerno poimenovano Ribja tržnica zaradi velikega števila jatenih rib, ki jih privablja, vključno z precej veliko jato črnoplavutih barakud.

Pelagian se ustavi na mestih na zunanjem robu območja dnevnih čolnov, kot je na primer ostre podvodne gore Blade.

Na poti do domače baze v letovišču Wakatobi in iz nje se lahko Pelagian ustavi na mestih na zunanjem robu območja dnevne ladje, kot je podvodna gora Blade. Ta nenavadna struktura je sestavljena iz niza z nožem obrobljenih vrhov, ki potekajo vzporedno in so povezani z nižjim grebenom, ki daje celotni strukturi videz nazobčanega rezila noža, postavljenega na rob.

To je le nekaj od mnogih nepozabnih mest, ki jih bodo potapljači doživeli na ladji Pelagian. Če združite križarjenje z bivanjem v letovišču Wakatobi, lahko gostje izkusijo najboljše, kar lahko ponudi Indonezija.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen

O združevanju potovanja po Pelagianu z bivanjem v letovišču lahko preberete pri kliknite tukaj

Če želite izvedeti več o Pelagian in Wakatobi, pošljite neposredno e-pošto njunim pisarnam: office@wakatobi.com

Ali izpolnite a hitro povpraševanje o potovanju at spletno mesto wakatobi