To so morda popolne potapljaške počitnice: začnite z obiskom enega najbolj znanih potapljaških letovišč na svetu, kjer raziskujete neokrnjene koralne grebene, medtem ko uživate v brezhibni storitvi, restavracijah svetovnega razreda in prvovrstni nastanitvi. Nato se vkrcate na luksuzno potapljaško jahto, ki pluje po morju Banda in obišče podvodne pokrajine, ki jih poznajo le nekateri, medtem ko uživate v enaki zgledni ravni storitev in udobja, kot ste jih imeli na kopnem. Ta dvojni skok z izjemnimi podvodnimi izkušnjami in sprostitvijo na vrhu je na voljo izključno gostom Potapljaško letovišče Wakatobi.

Pri Wakatobiju gre samo za grebene in način, kako se lahko potopiš v njih.

»Zelo visoki standardi so običajni na Pelagianu. Potapljanje je bilo dih jemajoče, posadka je preprosto super, hrana in postrežba na Pelagianu vsakič presežeta pričakovanja. Zagotovo bom zelo kmalu rezerviral še eno potovanje!« ~ Simon Bowen, oktober 2022

ZAČNE SE NA BALIJU

Riževa polja, ki se razprostirajo po Baliju, so zanimiva, saj so lepa. Običajno vgrajena v pobočje hriba v obliki teras, skoraj 2000 let stara metoda kmetijstva, večina teh polj je bila izklesana ročno.

Wakatobi je utelešenje »stran od vsega«. To idilično obmorsko letovišče leži na majhnem otoku v vodah indonezijskega morja Banda, daleč stran od vsakdana. Čeprav je oddaljena, je presenetljivo enostavno doseči po poti direktni čarterski leti letovišča in storitev prevoza vratarja.

Ko se gostje dotaknejo Mednarodno letališče na Baliju, jih pričakajo predstavniki Wakatobi, ki poskrbijo za vse podrobnosti prihoda, transferjev in nočitev. Ekipa Wakatobi lahko načrtuje tudi namestitev in izlete za goste, ki želijo preživeti nekaj dodatnih dni na Baliju, preden se odpravijo na Wakatobi. Zjutraj na dan poleta v Wakatobi gostje počakajo v VIP salonu, preden se vkrcajo na veliko letalo za udobno poletje do zasebnega letališča Wakatobi.

LETOVIŠKE SPROSTITEV IN IZJEMNO POTAPLJANJE

Wakatobijeva dvojna potapljaška izkušnja 13

Potapljaško letovišče Wakatobi se nahaja znotraj zasebnega morskega rezervata, ki je dom nekaterih najbolj neokrnjenih in biološko raznolikih koralnih grebenov na planetu. Neposredno ob plaži je House Reef, ki je bil imenovan za najboljši potop na svetu. Potapljači in potapljači lahko podnevi in ​​ponoči raziskujejo ta ogromen podvodni vrt. Vsak dan flota prostornih, po meri izdelanih potapljaških čolnov zagotavlja ekskluziven dostop do več kot treh ducatov izjemnih mest za potapljanje in potapljanje. Pozorni potapljaški vodniki nudijo storitve na ravni strežaja tako na čolnih kot pod vodo.

Življenje na grebenu v Wakatobiju. Photo avtorja Marco Fierli

»Potapljanja v Wakatobiju ni mogoče premagati. Povsod nedotaknjeni grebeni in na tone življenja. To potovanje ne bi moglo biti boljše.” ~ Michael in Barbara Mayfield, september 2022

Na obali se lahko gostje sprostijo v tradicionalno oblikovanih bungalovih v kokosovem nasadu ob obali ali uživajo v pogledu na sončni zahod s krova vile ob obali. Prenočišča združujejo brezčasen indonezijski šarm s sodobnim udobjem in zagotavljajo sproščujočo počitniško izkušnjo. Zgornje dejavnosti vključujejo vodne športe, storitve zdravilišča in dejavnosti, kot so ogledi otokov in indonezijski kuharski tečaji.

Večerja ob morju v Wakatobiju

Wakatobi je znan po zagotavljanju najvišje ravni osebnih storitev in po svoji kuhinji. Nadarjena kulinarična ekipa letovišča povzdigne kulinarično izkušnjo na gurmansko raven, saj postreže z mamljivo mešanico priljubljenih mednarodnih jedi in regionalnih ponudb, skupaj z meniji po meri za tiste s posebnimi prehranskimi zahtevami. Osebje lahko ustvari zasebno doživetje večerje ob svečah na plaži ali pripravi posebno kosilo za piknik. Letovišče ponuja vrsto dodatnih posebnih storitev, kot so zasebni vodniki potapljanja in snorkljanja ali celodnevni najemi na zasebni ladji.

Trije veliki prostorni potapljaški čolni letovišča Wakatobi Dive Resort so splavljeni ob pomolu.

DRUGAČNA VRSTA LIVEABARDA

Wakatobijeva luksuzna potapljaška jahta Pelagian pelje mimo pred letoviščem, ki služi tudi v domačem pristanišču.

Popolno dopolnilo k bivanju v letovišču Wakatobi je potovanje z ladjo Potapljaška jahta Pelagian. Gledano od daleč se lahko to bleščeče belo 36-metrsko plovilo zdi kot ena od zasebnih ladij za razvedrilo, ki se vrstijo ob pomolih glamuroznih pristanišč, kot sta San Tropez ali Newport. In za razliko od večine potapljaških čolnov, Pelagian ne skrbi za množice in je konfiguriran za največ deset gostov. To omogoča udobno namestitev, podobno jahti, ki je bolj podobna hotelski sobi kot utesnjeni kabini. Dvanajstčlanska posadka vključuje glavnega kuharja in stevarde, kar omogoča vrhunsko kulinarično izkušnjo in postrežbo s petimi zvezdicami.

Del načrta potovanja Pelagiana vključuje obisk zaliva Pasarwajo na otoku Buton, kjer na potapljaškem mestu, imenovanem Magic Pier, potop v mraku nudi odlično priložnost za fotografiranje parjenja mandarin (Synchiropus splendidus). Photo avtorja Walt Stearns

»Zelo visoki standardi so običajni na Pelagianu. Potapljanje je bilo dih jemajoče, posadka je preprosto super, hrana in postrežba na Pelagianu vsakič presežeta pričakovanja. Zagotovo bom zelo kmalu rezerviral še eno potovanje!« ~ Simon Bowen, oktober 2022

Čeprav njegove prostorne kabine in družabni prostori prikazujejo vrhunsko notranjost jahte, je Pelagian v veliki meri potapljaški čoln. Plovilo križari po širokem pasu arhipelaga Wakatobi in se odpravi na južni del otoka Buton. Sedemdnevni načrti poti in sezonska 10-dnevna potovanja vodijo v raznolika podvodna okolja, od sten Karang Kaledupa in Karang Kapota do izjemnih možnosti potapljanja v blatu v zalivu Pasarwajo na otoku Buton. Pelagijska pot prav tako obkroža jugozahodne robove otokov Wangi Wangi in Kaledupa ter zagotavlja še en krog veličastnih grebenov, dramatičnih navpičnih padcev in vrhov, od katerih vsak razkriva kalejdoskopsko zverinjak morskega življenja.

Pelagian Dive Yacht's Salon Pelagian Master Stateroom Pelagijska kuhinja (kuhinja) Potapljači pripravljajo enega od dveh Pelagianovih 18-čeveljskih/5.5-metrskih napihljivih plovil s togim trupom.

Potapljaške dejavnosti se izvajajo iz dveh po meri izdelanih potapljaških naprav, pri čemer posadka skrbi za upravljanje celotne opreme. Potope vodi eden od Wakatobijevih izkušenih vodnikov, ki zagotavljajo podporo v vodi, kadar je to zahtevano ali potrebno, in so strokovnjaki za iskanje redkih morskih predmetov. Ker se potopi izvajajo v plitvi vodi ali na strukturah s pomembnimi navpičnimi reliefi, ki so idealni za večnivojske profile, časi na dnu rutinsko presegajo 70 minut, urnik pa omogoča do štiri potope na dan, vključno z nočnimi potopi.

VZDRŽEVANJE POVEZAVE

Ker se vsa križarjenja Pelagian začnejo in končajo v letovišču Wakatobi, je povezovanje kopenskih in morskih poti enostavno. Leti z Balija običajno prispejo v letovišče pred poldnevom, kar gostom letovišča daje dovolj časa, da uživajo v kosilu, se namestijo in se pred večerjo odpravijo na svoj prvi potop na potovanju. Potapljači, ki se nameravajo vkrcati neposredno na ladjo Pelagian, imajo prav tako priložnost, da se sprostijo in uživajo v kosilu v jedilnici ob plaži, medtem ko osebje prenaša prtljage in potapljaško opremo v kabine in omarice. Do zgodnjega popoldneva je vse na svojem mestu in Pelagian odpluje proti lokalnemu grebenu, kjer se lahko gostje potopijo, da se prepričajo, da je vse v redu. Toda tudi ta prvi potop se pogosto raztegne na 70 minut ali več, kar daje ton naslednjemu tednu.

Ko se Pelagian ob koncu vsakega križarjenja vrne v Wakatobijev dok, se lahko odhajajoči gostje sprostijo in uživajo v ugodnostih letovišča, preden ujamejo popoldanski let. Gostje, ki se premestijo v letovišče, si lahko še naprej nabirajo čas tako, da skočijo na pozno dopoldanski ali popoldanski čoln ali se potopijo na House Reef. Za vse te prevoze se gostom nikoli ne bo treba truditi s prevozom prtljage ali opremo, saj Wakatobijevo osebje poskrbi za vse podrobnosti, odpravlja potovalne težave in pusti le sprostitev.

Želite ustvariti lastno počitniško izkušnjo Wakatobi Double Dip?, obiščite wakatobi.com, kjer lahko izpolnite hitro povpraševanje o potovanju in začnete načrtovati potovanje.

Za neposreden prehod na stran Povpraševanje za rezervacijo pri Wakatobi Klikni tukaj