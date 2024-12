Wakatobijeva Dunia Baru

Dunia Baru, številka 35 naprej Potapljaško letovišče WakatobiSeznam potapljaških lokacij uporabnika je ponosno na seznamu »deset najboljših«, ker tisti, ki ga spoznajo, vidijo kot greben, ki je skoraj enak drugemu priljubljenemu oboževalcu O zoo. To je zato, ker je to mesto podobno v neposredni bližini letovišča in ima podobno topografijo kot živalski vrt, s trdim koralom pokritim nagnjenim profilom, ki vodi do peščene ploščadi, preden se ponovno odkotali na 20 metrih (70 čevljev) navzdol po steni. Dunia Baru ima "ahh vibe", kjer lahko potapljači uživajo v dolgih večnivojskih profilih na srednjih globinah, medtem ko iščejo raznoliko in zanimivo zbirko morskega življenja.

Dunia Baru se nahaja le nekaj minut od pomola potapljaškega letovišča Wakatobi Dive Resort in ima veličasten trd koralni greben s poševnim profilom, ki vodi do peščene ploščadi, preden se ponovno odkotali na 20 metrih (70 čevljev) po steni.

Potopi se začnejo s spustom po privezu do globine 12 metrov (40 ft), kjer je peščeno dno prekinjeno s koralnimi glavami v srednjem reliefu. Pobočje nad privezom prehaja v skale, prekrite s koralami, v zgornjem toku pa prevladuje gozd jelenovega roga in prstastih koral, ki se dviga do globin snorklanja. Večina potapljačev si prihrani vrh pobočja za izločanje plinov ob koncu potopa, vendar se fotografi včasih zatečejo k jelenom, da bi poiskali številne vrste kardinal, ki se skrivajo med vejami, vključno z najbolj iskano, pižamo kardinal.

Ta par kardinalskih rib (Sphaeramia nematoptera) je med številnimi vrstami grebenastih rib, ki jih je mogoče videti v Dunia Baru.

Pižama kardinal je najljubši fotograf, saj ima enega najsvetlejših in najbolj nenavadnih barvnih vzorcev med vsemi ribami na grebenu. Osupljive rdeče-oranžne oči ribe izstopajo iz zelenkasto-rumenega obraza, ki na sredini telesa nenadoma prehaja v srebrnkast zadnji del, okran z globokimi škrlatnimi lisami. Ta nenavaden barvni vzorec ustvarja videz zaspanca z zategnjenimi očmi, oblečenega v spodnji del pižame s pikami – kar je ustrezna analogija glede na to, da te ribe lovijo hrano ponoči.

Potapljači, ki s priveza sledijo pobočju navzdol, bodo našli še kopico dodatnih tem, vrednih pozornosti. Peščene zaplate so posejane z rovi bičkov kozic z njihovim sožitjem med raki. Dobra zabava je opazovati te zaposlene majhne kozice, ko se ukvarjajo z izkopavanjem skupnega rova.

Gobi kozice s svojim sobivajočim partnerjem rakom zagotavljajo dobro zabavo, saj zaposlena mala kozica opravlja vse delo pri izkopavanju skupnega jama, medtem ko gobi kozica ne počne skoraj nič, razen da pazi na nevarnost.

Obvoz do kupov ruševin, ki jih najdemo na severnem robu najdišča v globinah do 20 metrov, ponuja priložnost za lov na ogrinjala. Pogosto velja za enega od "svetih gralov" makro fotografija, lahko te bleščeče okrašene ribe predstavljajo velik izziv za podvodne fotografe, saj le redko zdržijo pri miru dovolj dolgo za portret.

Mimo redno nihajo morski orasi in papige, občasno pa tudi jastreb ali zelena želva. Dunia Baru ima tudi svoj delež pisanih golobranchov in je ena boljših lokacij v morskem rezervatu Wakatobi za iskanje ploskih črvov mavričnih odtenkov.

Na tem mestu so tudi kozice bogomolke, ki v pesku gradijo zapletene podzemne komore. Čeprav se včasih pojavijo podnevi, so ta nezemeljska bitja pogosteje vidna med nočnimi potopi. In Dunia Baru je priljubljena lokacija za potapljanje po mraku, saj se nahaja le kratko vožnjo s čolnom od letovišča in ima minimalne tokove. Ko sonce zaide, se pojavi povsem nova zasedba likov, ki navdušujejo potapljače nad tem, kar mnogi, ki so obiskali to stran, opisujejo kot enega svojih novih priljubljenih.

Skratka, Dunia Baru je odličen potop med tako odlično mešanico čudovitih trdih koral, globokim padcem in edinstvenimi predmeti morskega življenja. Vendar ne pozabite, da ima Wakatobi več kot 50 drugih imenovanih potapljaških mest, ki jih je vredno obiskati, zaradi česar je raj za fotografe, kjer lahko počnete vse, od piljenja svojih veščin do dodajanja novih in vznemirljivih posnetkov – širokokotnih, makro ali obojega do tvoje fotografija knjižnica.

Photo zasluge: Walt Stearns