Wakatobijeve fantastične zveri in kje jih najti

Potapljači, ki se spustijo na eno od številnih mest za potapljanje v steni Wakatobi.

Majhne stvari so v Wakatobiju velika atrakcija.

Neokrnjeni grebeni Wakatobija so dom osupljive zbirke pomanjšanih in barvitih oblik morskega življenja, v veliko veselje opazovalcev bitja in navdušencev nad makro fotografijo.

Wakatobijevi potapljaški vodniki so strokovnjaki za iskanje in opozarjanje na te drobne zaklade, vendar lahko nekaj zelo produktivnega opazovanja bitja opravite sami – le vedeti morate, kje iskati.

Nemovi sostanovalci

Flase anemone klovna z njihovo gostiteljsko vetrnico.

Poiščite morsko vetrnico in verjetno boste naleteli na nekaj Nemovih sobivajočih bratrancev. Ko posnamete nekaj potrebnih portretov teh barvitih rib klovnov, se malo zadržite in si pobližje oglejte med valovitimi lovkami.

Par porcelanastih rakov (družina Porcellanidae) na vetrnici.

Čeprav boste najverjetneje našli porcelanasto rakovico (družina Porcellanidae) ali dve, lahko naletite tudi na rakovico harlekin (Lissocarcinus laevis), ki bo iskala ostanke hrane od gostiteljeve ostanke večerje.

harlekinska rakovica (Lissocarcinus laevis)

V zameno za brezplačne obroke in zaščito, ki jo nudijo lovke vetrnice, ti raki nudijo tudi dragoceno storitev odstranjevanja odvečne sluzi in odmrlega tkiva iz telesa vetrnice.

In potem so tu še kozice. Anemone gostijo pisano zbirko skrivnostnih rakov. Imate svojo kozico anemone z belimi pikami (Periclimenes brevicarpalis), ki jo poznamo tudi kot kozica veličastna anemona, kozica s pavjim repom in kozica klovna anemona ter čudovita, a žal poimenovana škrlatna kozica čistilec skunk (Lysmata amboinensis), samo če jih poimenujemo. nekaj.

Kozica anemone z belimi pikami (Periclimenes brevicarpalis), imenovana tudi kozica anemone s pavjim repom.

Škrlatna čistilna kozica skunk (Lysmata amboinensis), imenovana tudi škrlatna dama in škrlatno progasta čistilna kozica.

Počepeča kozica (Thor amboinensis), imenovana tudi seksi kozica, saj pogosto maha z repom.

Najljubša najdba je seksi anemonska kozica (Thor amboinensis) – tako imenovana zaradi sugestivnega nihanja repa, ki posnema valovito gibanje vetrnicnih lovk.

Priljubljene oboževalke

Morske pahljače so vseprisoten prizor na stenah Wakatobi in zunanjih pobočjih grebenov. Te sploščene mehke korale razširjajo razvejano mrežo polipov, da naberejo množico planktona, ki ga poganja tok. In niso edini, ki čakajo na to ganljivo pojedino drobnih prigrizkov. Oboževalci morja so kraj, kjer lahko najdete nekaj najveličastnejših miniatur Wakatobija – male morske konjičke. Ti malčki so tako dobri v skrivanju, da so bili znanosti še pred nekaj leti neznani.

Bargibantni pritlikavi morski konjiček (Hippocampus bargibanti)

Pontohov pritlikavi morski konjiček (Hippocampus pontohi)

Do danes je v oceanu znanih sedem vrst pritlikavih morskih konjičkov, od katerih jih je pet mogoče najti na morskih pahljačah Wakatobi. Potrebujemo ostro oko, da poiščemo pritlička in pogosto ne zrastejo več kot človeški noht ter imajo odlično kamuflažo, ki jim pomaga, da se zlijejo z gostiteljem. Dobra novica je, da se pigmeji zadržujejo blizu doma in lahko celo življenje preživijo na isti morski pahljači. Preprosto prosite potapljaškega vodnika za pomoč in verjetno vas bo usmeril na pravo stran.

Perpetual Motion Predators

Skupine morskih pahljač so priljubljeno zatočišče dolgonosega jastreba (Oxycirrhites typus). Zaradi značilnega rdeče-belega šrafnega vzorca tega ostrega malega plenilca je priljubljen motiv podvodnih fotografov. Čeprav lahko zrastejo do velikosti treh do štirih centimetrov, je jastreba težko opaziti, saj se njihov barvni vzorec popolnoma zlije s prepletenimi vejami rdeče ali oranžne gorgonije. Iščite naprej, saj ne bo trajalo dolgo, da bo jastreb izdal svoj položaj.

Dolgonosi jastreb (Oxycirrhites typus) je mogoče najti na morskih pahljačah in črnih koralah.

Za razliko od večine plenilcev v zasedi je jastreb lovec, ki je nenehno v gibanju in se pogosto ustavi le za kratek presledek, preden se premakne na naslednje mesto v nenehnem iskanju plena. Ena od uspešnih strategij za opazovanje in fotografiranje jastreba je, da označite zadnji znani položaj ribe in počakate. Hawkfish se ima navado redno vračati na priljubljene točke zasede in takrat lahko zgrabite strel. Samo ne poskušajte se zapreti, sicer bo v trenutku izginilo.

Žični vhod

Morda se boste morali potopiti nekoliko globlje, da boste videli morskega biča (rod: Bryaninops), saj ga najdemo skoraj izključno na vrsti črne žičnate korale, ki ima raje malo globine. Tako ne boste le iskali pri šibki svetlobi, temveč boste iskali tudi majhno in pogosto nepremično ribo, ki je skoraj nevidna. Morski bički imajo prosojna telesa, ki filtrirajo ambientalno svetlobo, da se ujemajo z barvo okolice, njihov trup pa ima vodoravne prečke, ki posnemajo štrleče polipe njihovih koralnih ostrižnikov. Dodatne prilagoditve vključujejo škrge, postavljene nizko na spodnji strani telesa za minimalno vidljivost, medenične plavuti v obliki priseskov, da se oprimejo svojega gostitelja, in velike oči, da opazijo kakršen koli potencialni obrok, ki lebdi mimo.

Morski gobec (Rod: Bryaninops vključuje približno 16 različnih vrst)

Ko boste našli morskega biča, se lahko znajdete v igri skrivalnic. Njihov oster vid jih bo opozoril na vaš pristop, takrat pa se bodo verjetno premaknili na skrajno stran svoje veje, da bi se izognili odkritju. Ta igra lahko traja še nekaj časa, ko se švigajo, da bi ohranili vejo med seboj in morebitnim vsiljivcem, ki upočasnjuje mehurčke. Morda boste imeli več sreče med nočnim potopom, saj se po temi običajno nekoliko manj premikajo. Ko najdete enega goba, poiščite drugega, saj te ribe pogosto tvorijo paritvene pare. Ko so te ribe v načinu starševstva, bodo odložile jajčeca na odmrli del korale, eden od staršev pa bo stražil. Poiščite jajca in verjetno boste našli tudi gobije.

Sodi z lasmi

Ena majhna najdba v Wakatobiju, ki ne bo zahtevala veliko iskanja, je rožnati dlakavi jastog (Lauriea siagiani), imenovan pravljični rak. Ta mali rak – ki tehnično ni niti jastog niti rak – si uredi hišo v ogromni spužvi. Poiščite gobo, poglejte na njeno spodnjo stran in verjetno boste našli eno od teh nežnih bitij. Prepričajte se le, da se premikate počasi, saj se lahko v prisotnosti zaznane grožnje skrijejo.

Vijolični dlakavi jastogi (Lauriea siagiani) so običajni prebivalci velikih spužev.

V Wakatobiju lahko najdete številne vrste počepajočih jastogov, vendar so rožnato dlakavi tisti, ki so najbolj fotogenični. Njihov polprosojni neprebojni oklep se na svetlobi zasveti kot biser, medtem ko nežno naravo njegovega telesa dodatno poudari dlaka iz fine bele dlake, ki je več kot okrasna. Rožnati dlakavi jastogi se hranijo s planktonom in ta dlaka zbira lebdeče koščke, ki se nato iz štrlečih vlaken poberejo, da pripravijo obrok.

Bližnji sorodnik dlakavega jastoga, je krinoidni rak pravzaprav druga vrsta počepajočega jastoga, ki pripada geniju Allogalathea.

Ko iščete dlakave počepaste jastoge v sodih, ne pozabite preveriti, ali so krinoidi pogosto nameščeni na vrhu. Spodaj, kjer se krinoid pritrdi na spužvo, je bližnji sorodnik dlakavca, krinoidni rak, ki je druga vrsta počepajočega jastoga, ki pripada geniju Allogalathea. Fascinantna lastnost teh malih rakov je, da se njihova telesna barva pogosto zelo ujema z obarvanostjo njihovega gostitelja, kar jim omogoča, da se zlijejo.

To je samo vzorec fantastičnega in fascinantnega morskega življenja, ki ga lahko odkrijete v Wakatobiju, kjer potapljači in potapljači uživajo ekskluziven dostop do enega najbolj zaščitenih in biološko najbolj raznovrstnih ekosistemov koralnih grebenov na svetu.

