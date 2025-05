Wakatobi's Fascinating House Reef Regulars

Tukaj je le majhen vzorec tega, kar je mogoče najti na Wakatobijevem hišnem grebenu. In kot lahko potrdijo številni potapljači in potapljači, ki so izkusili to podvodno menažerijo morskega življenja, si resnično zasluži naslov najboljšega obalnega potapljanja na svetu.

Wakatobijev hišni greben Obsega prostrano območje travnikov z morsko travo in plitvih koralnih formacij, ki ležijo med plažo in strmim koralnim nasipom, ki se spušča v globino. Podvodni fotografi in opazovalci živali so znani po tem, da raziskovanju tega obsežnega najdišča posvečajo dneve in celo tedne, saj je dom številnim morskim živalim. Popoln seznam najdb bi lahko napolnil knjigo, a zaradi kratkosti je tukaj sedem rednih obiskovalcev Hišnega grebena, ki ponujajo fascinantno opazovanje in dobre priložnosti za fotografiranje.

Wakatobijev čudni par

Randallova kozica (Amblyeleotris randalli) se običajno ujema s kozico Alpheus randalli.

Skrbno iskanje peščenih ali ruševinskih zaplat na hišnem grebenu lahko razkrije Wakatobijev lastni »nenavadni par«. Randallova kozica (Amblyeleotris randalli) je riba, ki živi v rovih in ni navdušena nad hišnimi opravili. Za razliko od čeljustnic in drugih vrst, ki si v morskem dnu izkopljejo svoja bivališča, ta pametna ribica svojemu cimru dopušča delo. Ko slučajno naletite na eno od teh izrazito črtastih rib, boste ob njej verjetno videli majhno kozico. Ta rak je tisti, ki prevzame odgovornost za gradnjo in vzdrževanje njihovega skupnega podzemnega bivališča. V zameno za izposojeno vzdrževanje skoraj slepa kozica uživa budno zaščito ostrookega goba, ki vztrajno opazuje okolico, medtem ko se kozica muči pri odstranjevanju ostankov.

Obsojniško delo

Nekateri potapljači jih imenujejo kaznjenci (Pholidichthys leucotaenia), drugi pravijo inženirski gobi. Najverjetneje boste naleteli na mladice te vrste, saj tvorijo jate, ki štejejo na stotine, da bi preplavile grebene in se hranile z algami.

Obsojene sličice (Pholidichthys leucotaenia), družina Pholidichthyidae

Te mladiče bi lahko zamenjali s črtastimi somi, saj posnemajo oznake te zelo strupene vrste, da bi preslepili morebitne plenilce. Odrasli so veliko bolj samotarski in večino dneva preživijo, gledajoč iz ustja rovov, ki jih izkopljejo v pesek – od tod tudi inženirska referenca. Če slučajno vidite odraslo osebo, boste razumeli poimenovanje kaznjenec, saj zrele ribe prevzamejo jeguljaste profile z značilnimi belimi črtami na črnem ozadju, podobno kot klasična zaporniška oblačila.

Čiščenje Con

Par modrostreakovih čistilk (Labrides dimidiatus) pobira zajedavce z kozje ribe.

Zgornja prostranstva Wakatobijevega hišnega grebena so pokrita s čistilnimi postajami, kjer čistilci plešejo in skakajo, da bi pritegnili stranke. Ko plenilec na grebenu zastane z odprtimi čeljustmi, je vključena vgrajena stopnja zaupanja, kar dovoli skupini majhnih rib in kozic, da se poženejo po njegovem telesu in v usta, da odstranijo parazite, odmrlo kožo in moteče okužbe.

Toda obstaja en zvijačen prebivalec grebenov, ki izkorišča etos čistilne postaje.

Modročrtasti pačnjak (Plagiotremus rhinorhynchos)

Modroprogasti ostrižnik (Plagiotremus rhinorhynchos) posnema videz in vedenje mladoletnega morskega ostriža. Toda namesto da bi pobral parazite, ta fangblenny ugrizne meso. Istoimenski zobki te ribe lahko oddajajo strup, ki omrtviči bolečino in vsebuje morfiju podobne opioide, ki žrtvi preprečijo ugriz.

Star Is Born

Hollywood je naredil zvezdo iz majhne svetlo modre ribice z imenom Dory. Njen dvojnik iz resničnega sveta lahko najdete na Wakatobijevem hišnem grebenu, čeprav ste morda tako zmedeni kot risani lik, ko gre za imena. Paletna morska ribica (Paracanthurus hepatus) z imenom regal blue tang, flagtail surgeonfish in riba s šestimi črkami je le nekaj od skoraj ducata imen, ki so bila znana tej ribi.

Paletna morska riba (Paracanthurus hepatus)

Z nobenim imenom ne moremo zmotiti značilnega indigo in mornarsko modrega barvnega vzorca, ki ga imajo odrasli predstavniki te vrste. Enako ikonična kot njena barva so koničast nos, majhna usta in nežni zobje te ribe kirurga. Ta pomanjšani zobozdravniški poseg se uporablja za odstranjevanje majhnih koščkov alg s koral in kamnov, kar daje Dorijevim resničnim sorodnikom pomembno vlogo pri ohranjanju koral pred prekomerno rastjo alg.

Kremplji besa

Kozica pava bogomolka (Odontodactylus scyllarus)

Zaradi svojega nezemeljskega videza in mavričnih oči, postavljenih v obliki pecljev, so bogomolke priljubljena makro fotografija. Najbolj znana je pisana pavja bogomolka, ki lahko svoj plen udari s kladivom, ki ima moč, enakovredno udarcu krogle kalibra 22. Vendar ti smrtonosni razbijalci niso edini stomatopodi, ki se potikajo po Hišnem grebenu. Obstaja še en član klana bogomolk, ki napada z enako silo, in to je sekač. Namesto da bi razbil plen s trdim oklepom, bogomolka, ki se bori, prebada ribe in druga mehkotelesa bitja z bliskovito hitro uporabo svojih koničastih okončin.

Skrivanje na očeh

Hobotnica (Coctopus cyanea), znana tudi kot velika modra hobotnica ali dnevna hobotnica.

Velika modra hobotnica (Octopus cyanea), znana tudi kot dnevna hobotnica zaradi svojega dnevnega (dnevnega) vedenja, je priljubljena med potapljači in snorklalci. In čeprav se izpostavljanje njenega mehkega in nezaščitenega mesa dnevni svetlobi morda zdi tvegano početje, ima ta hobotnica načrt: ne moreš jesti tistega, česar ne vidiš. Medtem ko ima večina talent za vizualno prevaro, je dnevna hobotnica še posebej spretna pri kamuflaži, saj lahko v kratkem času spremeni tako barvo kot teksturo svoje kože, tako da se skoraj popolnoma ujema z okolico. Ta sposobnost služi tako za odvračanje potencialnih plenilcev kot za skrivanje hobotnice pred njenimi lastnimi žrtvami. Opazovalci so zabeležili, da dnevne hobotnice v nekaj urah spremenijo svoj videz več kot 100-krat.

Pašniki in grizljalci

Na Wakatobijevem hišnem grebenu so opažanja želv skoraj zagotovljena, najverjetneje pa boste srečali dve vrsti. Mlade zelene želve, ki iščejo hrano na travni površini blizu obale, lovijo meduze in s kljunom drgnejo morsko dno v iskanju majhnih rakov in nevretenčarjev.

Velika zelena želva obeduje na morski travi v plitvini

Kasneje v življenju bodo prešli na vegetarijansko prehrano in se sami pasli na morskih travah. Zelene morske želve igrajo pomembno vlogo pri zdravju ekosistema morske trave, saj grizejo zgornje dele trav, ne da bi motile korenine rastline, kar služi za izboljšanje zdravja in rasti morske trave.

Želva Hawksbill gleda v odprtino kupole fotografove kamere.

Premaknite se na pobočje grebena in bolj verjetno je, da boste naleteli na želvo kljunasto kljuno. Hawkslills uživajo v bolj raznoliki prehrani kot njihovi sorodniki vegetarijanci in bodo jedli mešani jedilnik spužev, vetrnic, alg, lignjev in kozic. Pogosto iščejo hrano okoli skalnih kupov, pri čemer uporabljajo svoje ozke glave in kljunaste čeljusti, da sežejo v kotičke in špranje.

Trifecta pikado

S bleščečo paleto mavričnih odtenkov so ribe puščice med najbolj barvitimi najdbami na grebenih Wakatobi. Toda ribje vode in fotografi, ki pristopijo preveč agresivno, bodo kmalu odkrili istoimensko lastnost teh prebivalcev dna, ki jih je zlahka prestrašiti. Ob prvem namigu o težavah bodo puščice skočile nazaj v izposoje, ki jih izkopljejo v pesku ali ruševinah morskega dna.

Opazovalci Dartfish imajo tri možnosti pri Wakatobiju. Prva je dvobarvna riba puščica (Ptereleotris evides), ki jo običajno najdemo na plitvih grebenih, zaradi česar je idealna najdba za potapljače. Te ribe so med največjimi vrstami puščice, saj zrastejo do 6 palcev.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evides)

Potapljači, ki se podajo na srednje globine od 6 do 15 metrov, lahko iščejo ognjene puščice (Nemateleotris magnifica), ki jih pogosto najdemo v parih in imajo značilno plameno obarvano barvo od sredine do repa.

Par ognjenih dartfishov (Nemateleotris magnifica)

Še globlje so okrašene puščice (Nemateleotris decora), ki imajo prednost s peskom pokritimi policami in žlebovi na pobočjih grebenov v globinah od 15 do 30 metrov.

Par okrašenih dartfishov (Nemateleotris decora)

Luksuzne trepalnice

De Beaufortova ploščata glava (Cymbacephalus beauforti), pogosteje imenovana krokodil.

Na grebenih Wakatobija živi prikriti lovec, vendar bo večina potapljačev plavala mimo te ribe, ne da bi opazila njeno prisotnost. Tako kot njihov istoimenski plazilec je krokodil plenilec iz zasede, ki večino časa preživi nepremično ležeč na grebenu in potrpežljivo čaka na obrok, da priplava v dosegu pravočasnega skoka. Te ribe so mojstri kamuflaže in lahko barvo in vzorec svojega telesa prilagodijo svoji okolici.

Oko krokodila

Krokodili premagajo tudi eno najpogostejših daril, ki mučijo prikrite lovce – oči. Da bi te ribe prikrile svoj oster kroglast obraz, zrastejo dolge, trepalnicam podobne izrastke, znane kot lappets. Nepravilne, čipkaste oblike teh lappet izrastkov pomagajo razbiti temne, odsevne konture oči, ki bi sicer lahko potencialni plen opozorile na prisotnost tega plenilca.

Res ne grizem

Čeprav ga pogosto vidimo na nekaterih potapljaških mestih v Wakatobiju, eden najsmrtonosnejših lovcev v vodi pravzaprav ni prebivalec grebenov. Trakasti morski kraiti so pravzaprav plazilci, ki dihajo zrak in živijo na obali ter med koralami in dnom morske trave lovijo z zadrževanjem diha. Morski krait lahko ostane pod vodo do pol ure, ko je dovolj časa, da poišče plen in zada smrtonosni paralizirajoči ugriz.

Progasti morski krait (Laticauda colubrina) je najbolj prepoznaven po značilnih črnih progah, ki potekajo po celotni dolžini telesa.

Strup morskega kraita je desetkrat močnejši od strupa kobre, vendar se potapljačem ni treba bati. Te kače niso agresivne — čeprav bi bilo skrajno nespametno suniti s prstom preblizu na grozeč način. Wakatobi je tudi dom sleparja. Trakaste kačje jegulje prikazujejo enake izrazite bele in črne pasove morskega kraita, računajoč na to vizualno napačno usmeritev, da bi preslepil morebitne plenilce. Podrobnejši pogled razkrije subtilne razlike, saj je kraitovo telo bolj zaobljeno in ima majhno, topo glavo.

