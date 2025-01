Wakatobijev raj od stene do stene

Če vas zanima stensko potapljanje, boste v Wakatobiju v raju od stene do stene

Ne glede na to, kolikokrat ste to doživeli, bo tisti začetni trenutek, ko pridete do roba strme podvodne stene, vedno vznemirljiv. V eni sekundi plujete skozi plitev koralni greben, v naslednji pa visite nad robom brezna. Ta topografski kontrast je še posebej opazen v potapljaškem letovišču Wakatobi, kjer številna potapljaška mesta vključujejo prepadne stene, ki se začnejo na zelo majhnih globinah – nekatere manj kot 10 čevljev globoko in se potopijo na navpično pot do globin, ki presegajo sprejete meje športnega potapljanja. Pridružite se nam pri tej virtualni stenski leteči potapljaški avanturi, ki gre navpično.

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

Čez rob

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. Photo avtorja Didi Lotze

Kapitan potapljaške ladje nežno manevrira blizu roba grebena. Jutranja sončna svetloba prodira skozi mirno vodno gladino in nudi dramatičen vpogled v to, kar leži spodaj. Kontrast je osupljiv med globoko hipnotično modrino oceana in nenadnim dvigom grebena, ki je videti dovolj plitvo, da lahko staneš. Če pogledaš čez stran, lahko slediš velikemu delu strme stene globoko navzdol skozi kristalno čisto vodo.

Končno preverjanje opreme in velikanski korak kasneje se soočite s plitvim kraljestvom zgoraj in globoko spodaj, ko se začnete spuščati s subtilnim odzračevanjem svojega BCD. Med potjo vaš pogled pritegne velika, pisana žadasto zelena vetrnica z množico klovnov blizu roba stene, vendar lahko počakajo. Prav zdaj je čas za obisk kleti. Ob boku svojega prijatelja in potapljaškega vodnika se vsi trije spuščate v formaciji kot padalci, ki prosto padajo v počasnem posnetku. Potujte z umirjenim tempom potapljaški računalnikOdčitki globine začnejo tiktakati trimestne številke, hkrati pa je pokrajina doživela nekaj dramatičnih sprememb.

Spužite se v tem mračnem svetu, da prevzamete čudovit videz.

Tukaj spodaj, v zavetju pred površinskimi valovi in ​​nevihtnimi valovi, stvari rastejo. Lice stene je posejano z nasadi velikih mehkih koral in morskih pahljač, širših od dvakratnika vaših iztegnjenih rok. Gobe ​​spodaj v tem bolj temnem svetu začnejo dobivati ​​bolj nenavadne razsežnosti, kot spužve za sode, ki so zrasle veliko večje od dejanskega soda. Želeli bi si, da bi se danes zjutraj pripravili za širokokotno snemanje, a spet je več sten, kot jih lahko preštejete, in seveda se bodo med razpokami stene zatekla nekatera skrivnostna bitja.

Potapljač s pahljačo rdečega morja in bičem koral. Pinkijeva stena, ki se nahaja na zahodni strani sistema grebena Sawa Reef, ima ogromne spužve in velike gorgonijske morske pahljače, ki rastejo na robovih, vse pa dajejo zatočišče različnim bitjem.

Obstaja tudi več vrst rib, ki jih pri nekaterih plitvejših potopih niste opazili, kot so antije in bassleti s črtastimi oznakami ali lisastimi barvnimi vzorci v živih odtenkih, ki so videti skoraj naelektreni. Izbruh gibanja in barv pritegne vaš pogled. To je majhna oranžna in roza riba, ki se drži ob steni, nato pa občasno plane vanjo odprta voda, ki se razplamti plavuti in zdi se, da postane še svetlejši odtenek oranžne, rožnate in vijolične. Če se spomnite navodil pred potopom, to prepoznate kot samca morskega morja, ki namerava pritegniti pozornost potencialne partnerke.

Potapljaški vodnik Wakatobi pritegne vašo pozornost z gibom »pridi čez«. Lebdi blizu velike gorgonije in kaže na nekaj, kar je videti kot več vej gorgonije. Izgledaš. Potem poglej bližje. nič. In končno ga vidite: majhen morski konjiček, dovolj majhen, da vam lahko leži na nohtu, z barvo in teksturo, ki popolnoma posnema svojega gorgonskega gostitelja. Lahko ste opravičeni, ker niste videli tega drobnega bitja. Kamuflaža pritlikavega morskega konjička je tako popolna, da so znanstveniki večino vrst odkrili šele po letu 2000.

Pogled na popolnoma zakamufliranega pritlikavega morskega konjička je prizor, ki ga redko pozabimo. Ta malček je bil fotografiran na Fan 38 East, značilni steni Wakatobi, znani po številnih oboževalcih morja.

Vaša fotografska prizadevanja, da bi ujeli malega fanta, vas začnejo kar najbolje izkoriščati, ko poskušate ostati miren, ko navidezno nič ni pod vami. Toda preden začnejo nastopiti frustracije, vaš vodnik nastopi kot človeški trinožnik. Z eno roko trdno držite kos mrtve skale, drugo pa pod roko ali na vrhu rezervoarja, postane naloga nenadoma enostavna. Klik na zaklop in imaš ga. Čeprav se vam zdi srečen, da ste ga videli, se ne pozabite zahvaliti svojemu potapljaškemu vodniku za njene ostre oči in vztrajno pomoč.

Middle Grounds: Obisk starodavne obale Wakatobi

Zdi se, da se čas ustavi, ko nepremično stojite ob visokem obrazu zidu. Toda dušikova ura teče in veliko je še videti. Vaš vodnik vas vodi na počasnem prečenju navzgor proti bolj vmesnim globinam, kjer je obraz stene zaznamovan z obsežno mrežo s sencami polnih podrezov in votlin. Na večerni predstavitvi v Longhouseu pred nekaj nočmi je vodja potapljaškega centra pojasnil, da so bili deli stene znotraj tega globinskega območja oblikovani zaradi valov pred več tisoč leti, ko je bila gladina morja nižja.

Približno 100-čevljev (30.5 metrov) globinskega razpona bodo potapljači pogosto naleteli na previse in robove ob steni, ki so jih oblikovali valovi pred tisočletji, ko je bila gladina morja nižja.

Te starodavne erozije zdaj nudijo zavetje različnim samotnim bitjem, ki jih razkrijemo s previdnim pristopom in preudarno uporabo majhne potapljaške luči. Izdajalne antene kot jastogi štrlijo iz špranje, druga vdolbina razkriva zeleno želvo.

Preliv, če je izklopljen

Napredovanje plitvejše do globine, na kateri bi večina ostala za varnostni postanek, potop še zdaleč ni končan. Hiter pogled na vašo računalnikZaslon uporabnika prikazuje, da vaš preostali čas brez postanka sploh še ni dosegel enomestne številke. Vaš manometer kaže, da imate še dovolj rezerve, da nadaljujete in kar najbolje izkoristite 70-minutne profile blagovne znamke Wakatobi.

Premikanje v manjše globine pomeni več sončne svetlobe, saj začne greben dobivati ​​drugačen videz. Photo avtorja Walt Stearns

Zadnjih deset do 15 minut torej porabite za raziskovanje s korali pokrite plitve planote grebena. Nazaj na vrhu greben dobi drugačen videz na močni sončni svetlobi. Velike rdeče in oranžne gorgonije in morske pahljače zamenjajo zaplate usnjenih koral in zapletene formacije ploščatih in namiznih koral. Ko je plima skoraj nizka, se korale dvignejo skoraj do površja, njihovi odsevi pa se zrcalijo v mirni plitvini vode, kar ustvari nadrealistično dvojno osvetlitev grebena.

Ko občudujete celotno sliko, se vaša pozornost vrne k podrobnostim, ko začnete loviti po vrhovih in dolinah koralnega grebena. Jata črnih sprožilcev, običajno imenovanih črni durgoni, gre mimo, njihova prsna in hrbtna plavuti valovito z ploskajočim gibanjem, ki je bolj podobno letu kot plavanju.

Mimo gre jata rib sprožilcev, njihov prsni in hrbtni del plavuti valovito z ploskajočim gibanjem, ki je bolj podobno letu kot plavanju.

Ko pogledate svojega vodnika, vam oba pomigneta, da se premaknete navzgor in stran od grebena, da vas lahko čoln pobere. Vaš računalnik pravi, da je med potopom minilo 74 minut. Ko ste nazaj na krovu, ko strmite čez bok in iščete sipo, ki se je poslovila od vas, se vaš vodnik močno nasmehne in vpraša: "Ste pripravljeni na nov potop?" Nato ugotovite, da bo še veliko priložnosti za odkrivanje teh prikritih lovcev in mnogih drugih neverjetnih bitij, ki imenujejo zidove Wakatobija dom.

