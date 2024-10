"Vzgojili smo korale, da bi bolje prenašale smrtonosne vročinske valove"

Selektivna vzreja deluje, vendar so za ohranitev grebenov še vedno potrebni hitri podnebni ukrepi, poročajo LIAM LACHS, ADRIANA HUMANES in JAMES GUEST z univerze Newcastle

Naša raziskovalna skupina je vzgojila korale, ki lahko bolje preživijo morske vročinske valove. Naše delo, zdaj objavljeno v Nature Communications, kaže, da je možno izboljšati toplotno toleranco koral celo v eni sami generaciji.

To smo storili s selektivnim vzrejo: tehniko, ki jo ljudje uporabljajo tisočletja za proizvodnjo živali in rastlin z zaželenimi značilnostmi. Selektivna vzreja je način, kako so ljudje volkom podobne pse spremenili v bernardince, čivave in vse vmes.

Zdaj se selektivno vzrejo obravnava kot orodje za ohranjanje narave, zlasti za koralne grebene. Laboratorij Coralassist (katerega del smo) in Palau International Coral Reef Center se posebej ukvarjata s preživetjem koralnega vročinskega vala. Naši zadnji rezultati so vrhunec sedemletnega dela.

Morski vročinski valovi povzročajo množično beljenje koral in umrljivost, pri čemer je obdobje 2023–2024 razglašeno za četrti svetovni dogodek množičnega beljenja. Metode podprte evolucije – kot je selektivna vzreja – so namenjene spodbujanju naravnega prilagajanja, da bi pridobili čas za korale v podnebnih spremembah.

Kljub temu je bilo izboljšanje toplotne tolerance pri naših selektivno vzgojenih koralah skromno v primerjavi z intenzivnostjo morskih vročinskih valov, ki se pričakujejo v prihodnosti.

Čeprav je selektivna vzreja izvedljiva, verjetno ni rešitev. Še vedno se bomo morali spoprijeti z vzrokom množičnega beljenja koral z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, da bi ublažili segrevanje in dali programom podprte evolucije čas, da začnejo učinkovati.

Kako gojiti korale za toplotno odpornost

Prvi korak je bil določiti toplotno toleranco številnih potencialnih matičnih koral na grebenu. Nato smo izbrali posebne posameznike za vzrejo dveh ločenih družin potomcev, izbranih za visoko ali nizko toplotno toleranco. Te potomce smo vzgajali tri do štiri leta, dokler niso dosegli reproduktivne zrelosti, nato pa testirali njihovo toplotno toleranco.

Selektivno vzrejene korale v drevesnici v pacifiški otoški državi Palau (Jesse Alpert)

Izvedli smo selektivne vzrejne poskuse za dve različni lastnosti, bodisi toleranco na kratko, intenzivno izpostavljenost vročini (temperature 3.5 °C nad normalno za deset dni) ali manj intenzivno, vendar dolgotrajno izpostavljenost, ki je bolj značilna za naravne morske vročinske valove (2.5 °C). nadpovprečno za en mesec).

To nam je omogočilo oceno dednosti vsake lastnosti, odziv na selektivno vzrejo in ali imata obe lastnosti skupno genetsko osnovo.

Izbira staršev za visoko in ne nizko toleranco je povečala toleranco njihovih odraslih potomcev za obe testirani lastnosti.

a) Pregled eksperimentalne zasnove in primeri (b) staršev Acropora digitifera in (c) njihovih potomcev v drevesnici na Palau (Coralassist Lab)

Dednost je bila približno 0.2 do 0.3 na lestvici od 0 do 1, kar pomeni, da je bila približno četrtina variabilnosti toplotne tolerance potomcev posledica genov, prenesenih od staršev. Z drugimi besedami, te lastnosti imajo znatno genetsko osnovo, na kateri lahko deluje naravna in umetna selekcija.

Merimo kumulativni toplotni stres in toleranco glede na stopinjski tedni ogrevanja (°C-tedni), ki odraža, kako vroče postane in kako dolgo traja. Glede na spremenljivost lastnosti, ugotovljena pri teh koralih, bi se toplotna toleranca teoretično lahko povečala za približno 1 °C na teden v eni generaciji.

Vendar pa tudi ta stopnja izboljšave morda ne bo zadostovala, da bi sledili vedno intenzivnejšim vročinskim valovom. Odvisno od podnebnih ukrepov se pričakuje, da se bo intenzivnost vročinskih valov v naslednjih desetletjih povečala za približno 3 °C-tedni na desetletje, hitreje od izboljšave, dosežene v naši študiji.

Zanimivo je, da korale, selektivno vzrejene za visoko in ne nizko, kratkotrajno toleranco, niso bile nič boljše pri preživetju dolgotrajne izpostavljenosti toplotnemu stresu.

Ker ni odkrite genetske korelacije, je verjetno, da te lastnosti poganjajo neodvisni nizi genov, in korale, ki so dobre pri preživetju kratkega močnega toplotnega stresa, niso nujno najboljše pri preživetju dolgotrajnejših morskih vročinskih valov.

To bi imelo pomembne posledice, saj bi takšno delo koristilo poceni in hitrim testom, ki lahko učinkovito identificirajo kolonije, odporne na vročino, za vzrejo. Če pa ti testi ne morejo napovedati, katere kolonije koral bodo preživele večmesečne vročinske valove, predstavlja resen izziv.

Drobci koral med dolgotrajnim simuliranim morskim vročinskim valom, nekateri ostanejo razmeroma zdravi (zgoraj), drugi pa pobelijo (spodaj) ali umirajo (ni prikazano) (Liam Lachs)

Povečanje selektivne vzreje

Ker je možno selektivno vzrejati korale za povečano toplotno toleranco, je naslednji korak izvedba obsežnih poskusov v naravi. To bo verjetno zahtevalo uporabo velikega števila selektivno vzrejenih koral, morda z neposrednim sejanjem koralnih ličink na grebene ali sajenjem koral, vzgojenih v ribogojnem objektu.

Da bi to delovalo, morajo izgnane korale same postati reproduktivne in prispevati k genskemu bazenu divje populacije. Narediti to v zelo velikem obsegu bo izziv, vendar morda ne bo potrebno obnoviti koralne pokritosti velikih območij.

Namesto tega bi morda zadostovalo ustvariti mrežo manj strateško lociranih središč za proizvodnjo ličink, ki bi vsebovale selektivno vzrejene korale z visoko gostoto, da bi povečali uspešnost oploditve. Ta vozlišča bi služila za sejanje drugih grebenov in bi lahko zagotovila nadaljnjo matično jato za ciljno usmerjene ukrepe.

Še vedno je potrebnih veliko več raziskav in razvoja, veliko kritičnih vprašanj pa ostaja neodgovorjenih.

Koliko koral je treba presaditi, da dosežemo želeni učinek? Ali lahko zagotovimo, da ni kompromisov, ki bi lahko ogrozili prebivalstvo (dokazov do sedaj kaže, da to ni veliko tveganje)? Kako se lahko izognemo razvodenitvi izbranih lastnosti, ko jih dodamo divjini? Kako lahko povečamo odzive na izbor?

Glede na hitrost segrevanja oceanov, optimizacija in implementacija asistirane evolucije se bo moralo zgoditi kmalu, da bodo imeli priložnost za uspeh, četudi le v majhnem obsegu. Predvsem pa je preživetje koralnih grebenov še vedno odvisno od nujnih podnebnih ukrepov.

Nimate časa brati o podnebnih spremembah toliko, kot bi si želeli? Namesto tega prejmite naš nagrajeni tedenski pregled v svoj nabiralnik. Vsako sredo okoljski urednik The Conversation napiše Imagine, kratko e-pošto, ki se malce poglobi v samo eno podnebno vprašanje. Pridružite se več kot 35,000 bralcem, ki so se do zdaj naročili.

LIAM LACHS, podoktorski znanstveni sodelavec na področju ekologije in evolucije podnebnih sprememb; ADRIANA HUMANES, podoktorski znanstveni sodelavec za ekologijo koralnega grebena in James Gost, Reader v Coral Reef Ecology, vse na UNIVERZA V NEWCASTLU. Ta članek je ponovno objavljen od Pogovor pod licenco Creative Commons. Preberi Originalni članek.

Tudi na Divernetu: ZNANSTVENIKI ODKRIVAJO KORALE, ODPORNE NA TOPLOTO, SKRITE NA VIDU, VELIKO POVEČANJE ODPORNOSTI NA TOPLOTO S SECOREJEVIMI SUPER-CORALS, ODDALJENI PACIFIČKI KORALNI GREBEN KAŽE NEKAJ SPOSOBNOSTI, DA BI SE OBZORIL S SEGREVANJEM OCEANOV, NAŠI DIGITALNI 3D MODELI LAHKO POMAGAJO OŽIVITI Ogromne koralne grebene