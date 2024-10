Whale sharks na poti trčenja

Glede na novo študijo, ki sta jo izvedla FREYA WOMERSLEY iz Marine Biological Association in DAVID SIMS z Univerze v Southamptonu, segrevanje morja lahko prisili morske kitovce na ladijske poti.

Globalno segrevanje lahko spremeni prostore, ki jih uporablja življenje na Zemlji, v vseh ekosistemih. In naše nove raziskave kaže, da so morski psi kitovci – največje ribe na svetu – lahko ogroženi, saj jih lahko segrevanje oceanov prisili v prometne človeške ladijske poti.

Več kot 12,000 morskih vrst naj bi se v prihodnosti prerazporedili, ko se bodo morja segrevala. Tiste živali, ki se ne morejo premikati, da bi ostale v primernem okolju, tvegajo, da bodo popolnoma izbrisane.

Toda stvari so drugačne za večje in zelo mobilne živali, ki se lahko prosto gibljejo in najdejo pogoje, ki ustrezajo njihovim potrebam. Za njih spreminjajoče se oceanske razmere morda niso tako velika grožnja v izolaciji, saj se lahko preselijo v hladnejša morja.

Namesto tega lahko spremenljive razmere prisilijo vrste v nova in bolj nevarna območja, kjer pridejo v stik z ladijskimi propelerji in drugimi neposrednimi človeškimi grožnjami.

Bojimo se, da se bo to zgodilo z morskimi psi kitovci. Ti ogromni morski psi lahko dosežejo dolžino do 18 m – približno štiri avtomobile od konca do konca – vendar se je njihovo število kljub velikosti in robustnemu videzu že povečalo. zavrnil za več kot 50 % v zadnjih 75 letih.

Kitov morski pes v Andamanskem morju (Abe Khao Lak)

In predhodne raziskave odkrili smo, da je lahko ta upad delno posledica trkov z velikimi ladjami. Morski psi kitovci so še posebej ranljivi, saj križarijo naokoli in se prehranjujejo s planktonom in drugimi drobnimi organizmi, le redko pa morajo plavati hitreje od človeške hoje. Medtem ko se dolga obdobja počasi premikajo blizu površja, jih pogosto zadenejo ladje in jih ubijejo.

Naša nova raziskava temelji na prejšnjem delu. Ugotavljamo, da bodo podnebne spremembe spravile te poslušne velikane v še večjo nevarnost, saj se njihovi priljubljeni habitati selijo na nova območja z gostim ladijskim prometom.

Negotova prihodnost

Raziskavo je izvedla mednarodna ekipa več kot 50 znanstvenikov iz 18 držav, vključenih v Globalni projekt gibanja morskih psov, z uporabo 15-letnih podatkov satelitskega sledenja skoraj 350 posamično označenih morskih psov kitovcev.

Sledi gibanja so primerjali s temperaturo, slanostjo in drugimi okoljskimi razmerami v tistem času, da bi ugotovili, kakšen habitat imajo morski psi najraje.

Ta razmerja so bila nato projicirana naprej v času na podlagi podnebnih modelov (zmogljivih računalniških programov, ki simulirajo podnebje), da bi razkrili, v katerih delih oceana bodo lahko v prihodnosti razmere podobne tistim, ki jih vrste uporabljajo danes.

Naš najsodobnejši pristop je odkril povsem nova področja, ki bi lahko v prihodnosti podpirala morske kitovce, kot so ameriške vode v Tihem oceanu na območju kalifornijskega zaliva, japonske vode v vzhodnem Kitajskem morju in atlantske vode številnih zahodnoafriških držav.

Hitro smo ugotovili, da so te regije dom nekaterih najbolj obremenjenih morskih pristanišč in ladijskih avtocest na svetu, zato smo svoje zemljevide preferenc habitatov prekrili z zemljevidi svetovnega ladijskega prometa, da bi ugotovili, da se morski psi pričakujejo, da se bodo zaleteli v ladje.

Glavne svetovne ladijske poti, najbolj obremenjene pa so obarvane rumeno. Pričakuje se, da bodo območja C (zahodna obala ZDA), D (zahodna Afrika) in E (vzhodna Azija) s segrevanjem oceanov postala primernejša za morske pse kitovce (Womersley et al / Nature Climate Change, CC BY-SA)

S tem predvidevamo, da bo sočasno pojavljanje med morskimi psi in ladjami do konca tega stoletja 15,000-krat večje, če bomo še naprej močno odvisni od fosilnih goriv, ​​v primerjavi s samo 20-krat večjim, če bomo sledili scenariju trajnostnega razvoja.

To ne pomeni, da se bo število trkov povečalo za 15,000-krat ali celo za 20-krat, saj lahko samo napovemo, kje bodo morski psi kitovci v prihodnosti, natančno število ladij pa bo različno. Če pa se morski psi preselijo na ta nova območja in njihove prometne ladijske poti, je povečana smrtnost zelo realna možnost.

Posneli smo že satelitske oznake, pritrjene na morske pse, ki nenadoma ustavijo oddajanje v ladijskih poteh, z oznakami za snemanje globine, ki kažejo, da se morski psi počasi potapljajo – verjetno mrtvi – na morsko dno.

Spreminjanje taktike

Naši rezultati so zaskrbljujoči, vendar poudarjajo, da imamo zmogljivosti spremeniti populacijsko pot morskih psov kitovcev. V tem primeru lahko z blaženjem podnebnih sprememb tudi posredno zagotovimo, da je ocean varnejši kraj za nekatere njegove največje prebivalce.

Že vemo, katere strategije je treba preizkusiti za omejevanje trkov med ladjami in morskimi psi. Februarja 2024 je srečanje podpisnic konvencije ZN o ohranjanju selitvenih vrst predlagalo niz priporočil s posebnim poudarkom na kitovcih.

Ti vključujejo upočasnitev hitrosti in preusmeritev poti ključna mestain nastavitev omrežja za poročanje o kolizijah. Zdaj je na posameznih vladah, da ukrepajo.

Možno je, da bodo druge vrste zaradi podnebnih sprememb doživele podobne pritiske. Vročinski valovi v oceanih lahko na primer prisilijo druge morske pse v hladnejše površinske vode, ki jih izkorišča ribolov s parangali, ali v globlje globine, kjer je manj kisika.

Čas je, da se v prihodnosti osredotočimo na te medsebojno povezane dejavnike stresa, da bomo lahko začeli kvantificirati mozaik groženj, ki jih morajo morske živali prestati v oceanih prihodnosti, in zaščititi tiste, ki so najbolj ogroženi.

