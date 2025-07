Wakatobijevi super prostorni potapljaški čolni

Zapeljite se z znamenitimi potapljaškimi čolni potapljaškega letovišča Wakatobi

Potapljač raziskuje priljubljeno potapljaško mesto Wakatobi, Zoo, kratko vožnjo s čolnom od letoviškega pomola.

Večina potapljaških izletov in izletov s snorkljanjem se začne z vožnjo s čolnom. To velja za večino destinacij po svetu, vključno z letoviščem Wakatobi. Da, tu je House Reef, ki je eden najbolj cenjenih obalnih potopov na svetu. Če želite odkriti celoten obseg letoviškega morskega rezervata, se boste morali vkrcati na nekaj, kar plava. Radi bi vam predstavili floto Wakatobi in delili nekaj razlogov, zakaj mnogi potapljači menijo, da so to idealni čolni za udobje, osebno pozornost in užitek v potapljanju.

Spoznajte floto

Wakatobi Resort upravlja floto devetih namenskih čolnov za potapljanje/dihalko. Tukaj vidite štiri splavljene do pomola letovišča, ki se pripravljajo na jutranji odhod.

Potapljaško letovišče Wakatobi upravlja floto devetih namenskih čolnov za potapljanje/dihalko, vsi dolgi približno 20 metrov/67 čevljev, s širino širine 4.5 metra/14.7 čevljev. Ker so vsakega ročno izdelali rokodelski obrtniki, niti dva nista enaka, ampak vsi sledijo podobno zasnovo in postavitev. Čeprav so oblikovani tradicionalno, so vsi opremljeni s sodobno varnostno in navigacijsko opremo, kot so kisik, GPS in pomorski radijski sprejemniki.

Ena najpomembnejših skupnih značilnosti Wakatobijevih čolnov so strehe po celotni dolžini. Zaščita pred soncem je pomemben, a prepogosto spregledan vidik dejavnosti potapljanja in snorklanja v tropih. Zaradi hladilnih učinkov vode in vetra potniki morda ne bodo opazili celotnega vpliva izpostavljenosti soncu, vendar ne traja dolgo, da se razvijejo izčrpavajoče sončne opekline ali dehidracija. Zato so Wakatobijevi čolni pokriti od premca do krme in ne zahtevajo, da se potniki namažejo s kremo za sončenje ali si nadenejo pokrivala, samo da se ne opečejo. In za tiste, ki želijo ujeti nekaj žarkov, je na voljo prostoren odprt del za sprostitev na premcu.

” Veliko sem se potapljal s čolnom in vem, kako neprijetno je lahko, ko je 12 ali 14 ljudi na manjšem čolnu, ki se poskuša opremiti brez prostora za komolce. Zaljubil sem se v Wakatobijeve čolne. So odprti, prostorni in super udobni.” ~ Gost Mitchell Bennett

Druga oblikovna značilnost, ki jo gostje na Wakatobijevih čolnih zelo cenijo, je lokacija kopalnice ali temu, kar navtični ljudje imenujejo "glava". Na številnih čolnih potovanje do vrha vključuje spuščanje po lestvi v prednjo kabino, nato vstop v zaprt prostor, da poskrbimo za nujne stvari, medtem ko čoln poskakuje čez valove. Wakatobijevi potapljaški čolni postavijo prostoren nadstrešek skupaj s popolno prho z vročo vodo v bolj stabilen krmni del in na ravni palube.

Osebni prostori

Dolgi profili Wakatobijevih čolnov omogočajo veliko sedežev na klopi in veliko prostora za komolce za opremo in premikanje. Teoretično bi lahko vsak čoln udobno sprejel veliko število potapljačev, vendar prostornina ni Wakatobijev slog. Na primer, največji čoln letovišča sprejme največ 16 potapljačev, medtem ko njihovi nekoliko manjši čolni vozijo z največ 12 gostov.

Potapljaški čolni Wakatobi so prostorni in udobni, saj vsak meri približno 20 m/67 čevljev v dolžino, s 4.5 m/14.7 ft širokim premerom, ki gostom zagotavlja veliko prostora za komolce. Poleg tega, da so zelo stabilni na vodi, imajo streho po celotni dolžini za veliko zaščite pred soncem.

Predmeti, kot je obraz maske, plavuti, škornji in drugi osebni predmeti so spravljeni v posamično oštevilčenih košarah za shranjevanje pod klopmi za ograjo. Vsakemu gostu je dodeljena oštevilčena košarica, ko se prvič prijavi v potapljaški center, te košare pa nato potapljaško osebje prenaša na čolne in iz njih ves čas gostovega bivanja.

Namenska miza za kamero in postaja za izpiranje se nahajata blizu zadnjega dela čolna, medtem ko je izhod v vodo in iz vode preko širokih stranskih vstopnih vrat na obeh straneh čolna. Te odprtine so postavljene na sredino med mizico za kamero in prednjimi sedeži, kar fotografom omogoča prostor za sestavljanje opreme, ne da bi bili v napoto drugim potapljačem in potapljačem, ki vstopajo v vodo ali izstopajo iz nje.



»Bočne vstopne točke na čolnih Wakatobi so pravi plus. Omogočajo zelo enostavno vstopanje in izstopanje iz vode in niste izpostavljeni nobenemu izpuhu motorja, zaradi česar je veliko udobnejši od večine potapljaških čolnov, na katerih sem bil med svojimi potovanji.” ~ Gost Ken Glaser

Vstop v vodo je bolj korak stran kot velikanski korak, s nogo in pol padca v vodo. Potapljači, ki zaradi težav, kot so težave s spodnjim delom hrbta, potrebujejo lažji vstop, se lahko preprosto usedejo in dovolijo posadki na krovu, da jim pomaga pri sestavljanju in spravljanju opreme. Tudi vrnitev v čolne je enostavna, saj je na voljo zelo čvrsta lestev z ročaji, enostavnimi za uporabo. Dodatna prednost stranskih vstopnih točk je ločitev od izpuha motorja čolna, ki je daleč na krmi.

Zasebne zadeve

Wakatobi VII, namenski zasebni čoln za potapljanje/dihalko, ima izjemno prostorno pokrito palubo, ki vključuje senčno jedilnico, kuhinjsko postajo, garderobo s kopalnico in prho, niz ležalnikov na sprednji palubi in popolnoma odprto palubo na strehi. za večerne oglede ali opazovanje zvezd.

Flota Wakatobi vključuje dve plovili, zgrajeni posebej za sprejemanje zasebnih čarterjev in posameznikom ali manjšim skupinam zagotavljajo resnično osebno potapljaško izkušnjo. Namesto klopi v polni dolžini, ki jih najdete na drugih čolnih letovišča, prostorna pokrita paluba vključuje senčno jedilnico, prednje ležalnike, kuhinjsko postajo in garderobo s polno kopalnico in prho. Posebnost je zgornja paluba, ki jo lahko uporabite za oglede, sončenje ali uživanje v večerji pod zvezdami. Več o zasebnih plovilih >tukaj.

Lokalne praktičnosti

Morda se sprašujete, zakaj bi vrhunsko letovišče za potapljanje in snorkljanje, kot je Wakatobi, upravljalo floto, ki se zdi, kot da so tradicionalni indonezijski trajekti. Kje so elegantna vozila iz steklenih vlaken, opremljena s parom grlenih turbodizlov in bleščečimi kovinskimi tirnicami?

Wakatobi VI se vleče do pomola letovišča.

Obstaja veliko razlogov, zakaj so izbrali tradicionalno pot, začenši z njihovo zavezanostjo trajnosti in skrbništvu skupnosti. Kot del misije Wakatobi za ustvarjanje gospodarske koristi za lokalno skupnost namesto uvoza tovarniško izdelanih potapljaških čolnov so naročili lokalnim izdelovalcem čolnov, da izdelajo naše ikonične čolne.

Lokalna gradnja ni le ohranila prihodkov v skupnosti, temveč je zagotovila tudi nekatere okoljske koristi. Izbira trajnostnega lesa namesto smole iz steklenih vlaken je zmanjšala emisije, povezane z gradnjo, medtem ko je gradnja v bližini doma zmanjšala tudi ogljični odtis, ki nastane zaradi uvoza čolnov iz oddaljenih krajev.

Poleg vidikov »dobrega počutja« lokalne gradnje obstajajo številni praktični razlogi, ki stojijo za odločitvijo Wakatobija. Prva je zanesljivost. Ker čolne izdelujejo lokalni obrtniki, je popravilo mogoče opraviti hitro in enostavno – brez čakanja na lastniški del, ki ga pripeljejo iz tovarne, ki je na tisoče kilometrov stran. Posledično njihova ekipa hitreje rešuje mehanske težave in vzdrževanje.

In potem je tu še učinkovitost. Dolga in razmeroma vitka oblika njihovih potapljaških čolnov omogoča, da jih poganja en sam motor, pri čemer porabijo veliko manj goriva in ustvarijo manj emisij kot pri hitrih turbodizelskih izstrelitvah. Čolni letovišča se premikajo s hitrostjo do 17 km/11 mph, kar je dovolj hitro za naš način potapljanja. V Wakatobiju je večina lokacij običajno oddaljena le deset do 30 minut in tudi najbolj oddaljena mesta so dosegljiva v manj kot eni uri.

To nas pripelje do tretje prednosti njihovega tradicionalnega dizajna, to je udobja. Pri sproščenih hitrostih, s katerimi potujejo naši čolni, ni udarcev ali opotekanja, hrup motorja pa je zmanjšan na tiho brbotanje, ki omogoča normalne pogovore. Oblike trupa so izjemno stabilne tako med plovbo kot med mirovanjem na privezu. Potniki se lahko na poti do lokacije sprostijo in se premikajo, ne da bi se za ohranjanje ravnotežja držali za oprijemala. In čeprav le redko naletijo na nemirno vodo, jim ostri premci in strmi profili čolnov Wakatobi omogočajo, da z lahkotnim gibom prebijajo valove in valove.

Človeški element

Ena od vedno nasmejanih Wakatobijevih posadk potapljaških čolnov.

Ena najpomembnejših in cenjenih lastnosti potapljaških čolnov Wakatobi ni fizični element, temveč človeški element. Naše posadke čolnov in potapljaško osebje so zelo ponosni na zagotavljanje najvišje ravni osebnih storitev in pozornosti. Začne se, še preden gostje stopijo na krov. Potapljaško osebje poskrbi za vse prenose opreme na čoln in z njega ter nastavi vašo opremo. Če bi raje nastavili svojo opremo, je to v redu, mi pa vam lahko pomagamo, če je potrebno.

Celotna potapljaška ekipa je odlična. Po sestankih sem se počutil, kot da bi lahko skoraj sam krmaril po straneh, tako temeljiti in prilagojeni so opisi.« - Joe Bennett

Pred vsakim potopom Wakatobijevi vodniki ne le zagotovijo temeljite informacije o tem, kaj lahko pričakujejo, ampak tudi razpravljajo o pričakovanjih z vsakim gostom in temu primerno prilagodijo potop. V vodi so naši potapljaški vodniki strokovnjaki za zagotavljanje ravno pravšnje ravni pozornosti, pa naj gre za pomoč manj izkušenim potapljačem, omogočanje bolj izkušenim potapljačem, da določajo tempo, ali pa služijo kot strokovni opazovalci bitja. Enaka pozornost je namenjena potapljačem, ki pogosto spremljajo potapljače na številna mesta v morskem rezervatu Wakatobi z obsežnimi plitvimi grebeni.

Udobje in osebna pozornost sta v ospredju storitvenega etosa Wakatobi, vključno z vašimi izkušnjami s potapljaškim čolnom, zato so vaši spomini na počitnice še toliko veličastnejši.

Po vsakem potopu gostje prejmejo hladilno brisačo z vonjem po meti ter jim ponudijo prigrizke in pijačo. Wakatobijevi kuharji se bodo prilagodili tudi prehranskim zahtevam ali željam na čolnih; gostje morajo le vprašati in zagotovili bodo, da je tam, preden čoln zapusti pomol. Zaradi takšnih dotikov je čas na čolnu Wakatobi več kot le površinski interval ali nujni uvod v izkušnjo v vodi. Pravzaprav mnogi gostje menijo, da je sproščujoč čas, preživet na križarjenju do potapljaških mest in nazaj, zelo prijeten del celotne izkušnje letovišča.

Če še niste izkusili, kako prijeten je lahko potapljaški čoln, obiščite wakatobi.com, rezervirajte svoj obisk in se vkrcajte.